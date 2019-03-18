Dışişleri’nden Hollanda’daki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Hollanda’nın Utrecht kentinde bugün meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirmiş olursa olsun, şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Hollandanın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı kınayarak, açıklama yaptı.

Saldırının failinin kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, “Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır” denildi.