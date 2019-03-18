18.03.2019
Anasayfa GÜNCEL

Dışişleri’nden Hollanda’daki saldırıya ilişkin açıklama

birgun.net birgun.net

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Hollanda’nın Utrecht kentinde bugün meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirmiş olursa olsun, şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Hollandanın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı kınayarak, açıklama yaptı.

Saldırının failinin kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, “Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır” denildi.

İlginizi çekebilir:  Gerici Misvak'tan tepki çeken 'Yeni Zelanda' paylaşımı
Hollanda’da tramvayda silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan yakalandı
Önceki haberMansur Yavaş: Trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek

BENZER HABERLER

SİYASET

Mansur Yavaş: Trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek

birgun.net -
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında...
Devamını Oku
SİYASET

Yıldırım: ‘Ülkenin beka sorunu yok’ diyenlere Çanakkale’yi göstermek lazım

birgun.net -
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa Gıda Toptancıları Sitesi...
Devamını Oku
GÜNCEL

Antalya’daki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

birgun.net -
Antalya Serik'te 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına...
Devamını Oku
GÜNCEL

Atatürk büstlerine silahla ateş açan şahsa 18 yıl 8 ay hapis cezası

birgun.net -
Adana'da iki okulun bahçesindeki Atatürk büstlerine tabancayla ateş edip molotof kokteyli...
Devamını Oku
GÜNCEL

Mersin’de dereye düşen 8 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

birgun.net -
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde iki gün önce dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki...
Devamını Oku
GÜNCEL

KONDA, bu yıl ilk kez anket açıklamayacak

birgun.net -
Kamuoyu araştırma şirketi KONDA, ilk kez her seçim öncesi perşembe günü paylaştığı...
Devamını Oku
İlginizi çekebilir:  Irkçının ırkı olmaz

BİZİ TAKİP EDİN

360,658BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,770TakipçiTakip Et
8,359AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç: Projelerimiz insana dokunacak

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
CHP’nin Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Ahmet Ataç, belediye başkanlığı...
Devamını Oku
ÖZEL

Mersin CHP için sürpriz olmaktan çıktı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, TBMM’de temsil edilen beş siyasi...
Devamını Oku
ÖZEL

Çılgın projeleri ve işsizlik rakamlarını Prof. Dr. Çolak’a sorduk: ‘Halk tüketmesin biz tüketelim’ diyorlar

Can Uğur -
İşsizlik oranının son 9 yılın en yüksek oranına yükselerek yüzde 13.5’e çıkması...
Devamını Oku
ÖZEL

Tedavisi bulunmayan kalıtsal hastalık DMD: ‘Artık sesimiz duyulsun’

DİLARA ŞİMŞEK -
Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında sık karşılaşılan en ölümcül, kalıtsal...
Devamını Oku
ÖZEL

Okullar seçime alet ediliyor: Bakanlığın seçim sessizliği

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının tüm tepkilere karşın okullarda yürüttüğü seçim çalışmalarına...
Devamını Oku

SON HABERLER

Dışişleri’nden Hollanda’daki saldırıya ilişkin açıklama

GÜNCEL birgun.net -
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün meydana gelen saldırıyı, faili...
Devamını Oku

Mansur Yavaş: Trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek

SİYASET birgun.net -
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında...
Devamını Oku

Yıldırım: ‘Ülkenin beka sorunu yok’ diyenlere Çanakkale’yi göstermek lazım

SİYASET birgun.net -
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa Gıda Toptancıları Sitesi...
Devamını Oku

Putin’den Yeni Zelanda saldırıları yorumu: Amacı ülkeyi sarsmak

DÜNYA birgun.net -
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıların, ülkeyi...
Devamını Oku

İngiliz mahkemesinden ‘Ankara Anlaşması’ davasına ret

DÜNYA birgun.net -
İngiltere'de yüksek mahkeme, İngiltere'ye açılan Ankara Anlaşması davasında Bir mahkeme müdahalesini gerektirecek...
Devamını Oku

Antalya’daki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL birgun.net -
Antalya Serik'te 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi