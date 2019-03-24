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24.03.2019
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Dışişleri’ne sınavsız 36 memur alınmış

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ‘sınavsız memur alımıyla’ ilgili soru önergesine yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, bakanlıklarına son 5 yıl içinde 36 kişinin istisnai kadrodan sınavsız atama yapıldığını açıkladı.

Gürer’in önergesine yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren bakanlıklarına 30 istisnai atama yapıldığını, bunların 25’inin halen görevde olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı AB Başkanlığı’na ise aynı dönemde istisnai kadro aracılığıyla 6 kişinin göreve başladığını bunların sadece birinin halen görevde olduğunu ifade etti.

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Gürer ise toplamda 36 kişinin istisnai kadrodan atama, yapıldığı Dışişleri Bakanlığı’nda ve AB Başkanlığında halen 26 kişinin görevde olduğunu, ataması yapılan 10 kişinin ise başka görevlere atandığının anlaşıldığını belirterek, “Sınavsız memur yapılması anlamına gelen bu uygulamaya sadece Dışişleri Bakanlığı’nda değil, pek çok bakanlıkta rastlanmaktadır. Özel durum ve ihtiyaç halinde memur liyakatlı sınava tabi tutularak alınabilir ama bu durum keyfiliğe dönerse orada haksızlıklar da oluşur” dedi.

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