DİSK, Aliağa Belediyesi’nden atılan işçiler için kampanya başlattı: Hedef 1 milyon imza

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, MHP’li Aliağa Belediye başkanı Serkan Acar tarafından işten çıkartılan işçiler için imza kampanyası başlattı.

İzmir’de 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yeniden başkan seçilen MHP’li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, göreve başlar başlamaz 200’e yakın işçiyi işten çıkarmıştı.

Aliağa Demokrasi Meydanı’ndaki direnişlerini 54 gündür devam ettiren işçilere bir destekte DİSK’ten geldi.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği işçilerin işlerine geri dönmesi için imza kampanyası başlattı.

Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzmir’de 10 farklı yerde imza standı açıldı ve her birinde 100 bin imza toplanmasını bekliyoruz. 17 Temmuz’a kadar toplam 1 milyon imza toplamayı hedefliyoruz” dedi.

DİSK’in imza masaları, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi, Konak Kemeraltı girişi, Konak YKM, Karşıyaka İZBAN, Bayraklı Sevgi Yolu, Aliağa, Şirinyer ve Bornova Metro İstasyonlarında kuruldu.