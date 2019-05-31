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31.05.2019
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DİSK’ten 15 Haziran’da miting kararı

birgun.net birgun.net

DİSK Genel Merkezi’nde 27 Mayıs’ta Başkanlar Kurulu’nu toplayan DİSK, önceki gün sonuç bildirgesini açıkladı. Buna göre DİSK Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatı başta olmak üzere işçi haklarına sahip çıkmak için 15 Haziran’da İstanbul Kartal’da miting düzenleme kararı aldı.

İstanbul’da 23 Haziran’da yinelecek seçimlerin işçi hakları açısından da kritik bir seçim olduğuna vurgu yapılan bildirgede, “DİSK Başkanlar Kurulu, oy kullanacak tüm işçileri, demokrasi, adalet ve emeğin hakları mücadelesini güçlendirecek, ülkeyi yönetenlere ‘Haklarımıza ve irademize saygı göster’ mesajı verecek biçimde tercihlerini yapmaya çağırmaktadır” dendi.

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