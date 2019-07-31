DİSK’ten Aliağa işçilerine destek ziyareti

MHP’li Aliağa Belediyesi’nden işten çıkarılan 187 işçinin direnişi devam ediyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve beraberindeki heyet, direnişlerinin 76’ncı gününde Aliağa işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

Aliağa Demokrasi Meydanı’nda kurulu olan direniş çadırına gelen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel İş Şube Başkanı Remzi Çalışkan’a, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı, Genel İş İzmir Şubeleri, DİSK Emekli-Sen ve DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz eşlik etti. Belediye işçileri ziyaretçileri “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarıyla karşıladı.

“BU EYLEMİ GİTMESİ GEREKEN NERESİ İSE ORAYA KADAR GÖTÜRECEĞİZ”

DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan yaptığı açıklamada, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a seslenerek, “Genel İş Sendikası Türkiye’nin dört bir yanındaki gücüyle Aliağa Belediyesi işçilerinin yanındadır. Mağdur edilen Aliağa işçilerinin ve onların ailelerinin yanındadır. Konfederasyonumuz DİSK ve bağlı bulunduğumuz üst kuruluşumuz EPSU ve tüm dünyada örgütlü PSI’ın desteğiyle bir imza kampanyası başlattık. Bu kampanyaya katılım sayısı bu gün itibariyle dört binlere ulaştı. Dünyanın dört bir yanından bu imza kampanyasına katılımlar artarak devam ediyor. Sadece Türkiye’de değil bütün dünya Aliağa işçilerinin onurlu mücadelesine destek veriyor. Biz bu eylemi gitmesi gereken neresi ise oraya kadar götüreceğiz. 200’e yakın arkadaşımızın haksız hukuksuz bir biçimde işten atılmasına karşı her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklide konuştu.

“EKONOMİK KRİZ KOŞULLARINDA İŞTEN ÇIKARMAK VİCDANSIZLIKTIR”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “Dünya yüzündeki en onurlu görevi yerine getiren, yani işi için ekmeği için onuru için örgütlenen mücadele eden ve bu uğurda bu direnişi gerçekleştiren Aliağa Belediyesi işçileriyle omuz omuza olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Sendikalı olmak en temel anayasal bir haktır. Bütün bu süreçlerde işçileri sendikalı olduğu için, emeği ve ekmeği için örgütlü olduğu için işten çıkartmak bu ekonomik kriz koşullarında en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. Buradan Aliağa Belediyesi yönetimine DİSK olarak bir çağrı yapıyoruz. Biz burada işi ve ekmeği için direnen Aliağa Belediyesi işçilerinin bütün gücümüzle, tüm iş kollarında örgütlü olan tüm işçi arkadaşlarımızla birlikte yanındayız. Ve Aliağa belediye başkanını ve belediye yönetimini bu yanlıştan geri dönmeye çağırıyoruz” diye konuştu.