Divriğililer 35. Pilav ve Kültür Şenliği’nde buluşuyor

Divriği Kültür Derneği Geleneksel 35. Pilav ve Kültür Şenliği, 7 Temmuz 2019 Pazar günü Kemerburgaz Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı’nda gerçekleşecek.

Birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmenin amaçlandığı şenlikte; çeşitli bölgelere ait ezgilerin seslendirildiği sahne programı, çocuk atölyeleri, sergiler, söyleşiler ve stant alanları bulunacak.

Dernek, ülkenin anti-demokratik uygulamalara karşı demokrasi mücadelesi veren kurumlarla dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, “Bu kapsamda bu yıl yapılacak olan 35.Pilav ve Kültür Şenliğimiz, ALİKEV (Ali İsmail Korkmaz Eğitim Vakfı) katılımıyla gerçekleşecektir,” ifadeleri kullanıldı.

Şenliğin ALİKEV katılımıyla gerçekleşme sebebine şu açıklama yapıldı:

“Ülkemizde her geçen gün artan anti-demokratik uygulamalara karşı, toplumsal muhalefetinin yakın geçmişteki en büyük kitlesel birlikteliği sergilediği Gezi Direnişinin 6.yılı içerisindeyiz. Düşüncesine, yaşam tarzına, inancına, doğasına kısacası yaşama dair var olan her şeye karşı iktidarın uyguladığı baskı ve uygulamalara karşı Gezi Parkı’nda başlayan, halkın iradesiyle kısa süre içerisinde büyük bir toplumsal harekete dönüşen ve ülkenin her yerine yayılan Gezi Direnişinde büyük kazanımlar elde etmenin yanında oldukça üzücü kayıplar da yaşandı. Bu kayıplardan biri de Eskişehir’de katıldığı eylemde polis şiddetinden kaçarken bir ara sokakta, örgütlü kötülüğün alçakça saldırısıyla katledilen Ali İsmail Korkmaz’dı. Türkiye toplumsal muhalefetinin hafızasına kazınan gezi direnişinin sembol isimlerinden olan Ali İsmail Korkmaz’ın adını ve hayallerini sonsuza dek yaşatmak, “toplum için gençlik’” düşünü hayata geçirmek üzere kurulan ALİKEV, toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil olmak üzere her türlü eşitsizlikten arınmış bir dünyayı, gençliğin katılımı ile kurmak için çalışmaya süratle devam ediyor.

6.yılında gezi ruhuna destek olmaya devam eden derneğimiz, 35. Pilav ve Kültür Şenliğini, aydınlık geleceği kuracak olan gençlerin düşleri için çalışan ALİKEV’in katılımıyla gerçekleştirmeye karar vermiştir. “

Sunumunu Gizem Altunay ve Tayyar Sedef’in yapacağı programda şu sanatçı ve yazarlar yer alacak:

Ender Balkır, Bandista, Aydoğan Topal, Hatice Yıldız, Bahar Doğan, Giz Sahnesi, Eşber Yağmurdereli, İsmail Saymaz, Melike Demirağ, Kadıköy Atölye, Divriği Kültür Derneği Halk Oyunları Ekibi