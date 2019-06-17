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17.06.2019
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Diyanet çocukları kuşatmaya hazırlanıyor

İktidarın, “Dindar nesil” projesinin gözdesi olan yaz Kuran kursları bugün açılıyor. Türkiye genelinde 200 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen ve pedagojik açıdan uygun bulunmadığı bilinen 20 bine yakın Kuran kursu altyapı eksiklikleri başta olmak üzere birçok sorunu barındırıyor

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Pedagogların tüm uyarılarına karşın küçük yaştaki çocuklara dini eğitim vermekte ısrar eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yaz Kuran Kursları, bugün açılıyor. Diyanet, sloganı, “Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun” sloganıyla başlattığı Yaz Kuran Kursları ile on binlerce çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Eğitimciler ise “Yaşları itibarıyla bilişsel gelişimini tamamlamış öğrencilere dini eğitim vermek çocuğun gelişimini olumsuz etkiler” gerekçesiyle kurslara tepki gösteriyor.

Dini vakıf ve derneklerle imzaladığı işbirliği anlaşmalarıyla eğitimin dinselleşmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da Diyanet’in Yaz Kuran Kursları’na da destek veriyor. MEB ile İl Müftülükleri arasında imzalanan protokol kapsamında, okulların ilan panolarına Kuran kurslarının ilanları asılıyor.

MEB, Diyanet ve vakıfların ortak çalışmasıyla duyurusu yapılan ve geçen yıl yaşları dört ile altı arasında değişen 131 bin çocuğun katıldığı kurslara bu yıl 200 bine yakın çocuğun katılması bekleniyor.

KURS SAYISI KATLANARAK ARTTI

Yaz kuran kursları ile örgün eğitime devam ettiği için uzun dönem kurslara katılamayan çocuklar hedefleniyor. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında sayıları 3 bin 900 olan Diyanet’in Kuran kurslarının 2018’in sonunda ulaştığı sayı 20 bin ile ifade ediliyor.

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Büyük bölümü son iki yılda istihdam edilen Kuran Kursu Öğreticisi sayısının 19 bin 163 olduğu biliniyor. Personel sayısı itibarıyla, “Dev bir ordu”ya dönüşen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplam kadrosu ise 110 bine yaklaşıyor.

‘ÇOCUKLARA UYGUN DEĞİL’

İktidarın, “Dindar nesil” projesinin gözdesi olan yaz kuran kurslarında birçok eksiklik olduğu biliniyor. Kuran kurslarının pedagojik açıdan uygun olmadığını ortaya koyan bir araştırmada şu tespitlere yer veriliyor:

Kursların fiziki altyapısı yeterli değil.

  • Öğrenim programları konusunda eksiklikler var. Materyal eksiği mevcut.
  • Sınıflar küçük, dolaplar ve masalar eksik. “Göç yolda düzülür” mantığı ile hareket ediliyor.
  • Bazı kurslarda 30 çocuğa yalnızca bir tuvalet düşüyor ve lavabolar çocuklara uygun değil.
  • Kurslarda, “Fahri hoca” adı altında kadrosuz öğreticiler görev alıyor.

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