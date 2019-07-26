Diyanet, erkeklerin ‘dar kıyafet’ giymesinden rahatsız oldu

Gerici açıklamalarıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı bu kez erkeklerin dar kıyafet giymelerinden rahatsız oldu.

Erkeklere dar kıyafet giyilmemesi konusunda uyarılarda bulunulan hutbede, “Mahremiyetin korunmasını sağlamadığı için tesettür bilincine uymaz” denildi.

Erkeklere kıyafet uyarısının yapıldığı hutbede, şunlar kaydedildi:

“Ayet-i kerimelerin apaçık beyanıyla, Cenâb-ı Hak, erkek ve kadın bütün müminlerden edeb ve mahremiyet konusunda hassasiyet bekler. Gözlerimizi haramdan çevirmenin ve tesettüre riayet etmenin hepimiz için bir vecibe olduğunu ifade buyurur. Özellikle erkekler için beden sağlığını da tehdit eden dar giysiler, mahremiyetin korunmasını sağlamadığı için tesettür bilincine uymaz. Tesettür bilinci ise, bedeni örtmek kadar, kalbi ve aklı da her türlü kötülüğe, fuhşiyata ve harama karşı kapatmak, örtmek ve korumaktır. İffet, kadına, erkeğe, gence, yaşlıya kısacası her insana yakışan üstün bir meziyettir. Irz ve namus dokunulmazlığı, insanların ortak değeridir. Bu değere riayet etmek kadını ne kadar saygın kılıyorsa, erkeği de o derece saygın kılar.”