Diyanet, Onur Yürüyüşü’nü ve LGBTİ’leri hedef aldı: Yaradılışa aykırı bir sapkınlık

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü’nü ve eyleme katılan LGBTİ’leri hedef alan bir açıklama yaptı. Erbaş, “Algı operasyonu ve aldatmaca” ifadelerini kullandı.

Konya’da “İslam’a Karşı Küresel Meydan Okumalar Bağlamında Yeni Stratejiler” isimli konferansta konuşan Erbaş, Onur Yürüyüşü’nü hedef alarak, “Aileyi tahrip eden, insani ve ahlaki değerleri hiçe sayan söz konusu propagandanın, özgürlük, onur gibi kavramlarla servis edilmesi bir algı operasyonu ve aldatmacadır” ifadelerine yer verdi.

Erbaş, “Anne olmayı devreden çıkaran bir kadın ve baba olmayı devreden çıkaran bir erkek tasavvuru, fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır ve tarih boyunca bütün inançlar tarafından hem reddedilmiş hem de lanetlenmiştir. Annelik ve babalıktan vazgeçen cinslerin birbiriyle evlenmelerine varıncaya kadar ileri götüren bu iş bütün insanlığın meselesidir, sadece Müslümanların meselesi değil. Bu yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi sapkın anlayışlara karşı eğitmek, bilinçlendirmek ve korumak hepimizin vazifesidir” diye konuştu.