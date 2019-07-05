27.8 C
Istanbul
05.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Diyanet, LGBTİ+'ları hedef almayı sürdürüyor: Bir neslin felaketini hazırlar

Diyanet, LGBTİ+’ları hedef almayı sürdürüyor: Bir neslin felaketini hazırlar

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Diyanet İşleri Başkanı, insanların cinsiyetinin “Allah tarafından belirlendiğini” ve “özgürlük alanı olmadığını” iddia ederek, LGBTİ+’leri hedef aldı. Erbaş, eşcinselliğin “bir neslin felaketini hazırlayacağını” öne sürdü.

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce Konya’da bir otelde düzenlenen ‘Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’na katıldı.

Konferansın ardından cuma namazı için Kapu Camiine geçen Erbaş, cuma hutbesinde eşcinselleri hedef gösterdi.

Erbaş şunları söyledi:

“Neslimizi muhafaza etmek ve geleceğimize sahip çıkmak, mümin bir kul olarak hepimizin vazifesidir. Nesil güvenliği, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. İffet ve haysiyetimiz, helal dairesinde yaşama gayretimiz mukaddestir. Hem kadının, hem de erkeğin iffetini, saygınlığını ve haklarını korumaya yardım eden en değerli kurum ailedir. Aile hayatı, aramızda güven ve huzur bağları örer. Aileyi yok sayan ve aile yapısını bozan her türlü düşünce ve davranış, aslında toplumsal bağları hedef almaktadır. Bir toplumun geleceğine umutla bakabilmesi için, öncelikle evlenme çağına gelmiş genç kuşaklar, bir yuva kurarak meşru birlikteliklere özendirilmelidir. Zira aile, dünden bugüne insanoğlunun neslini sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesi ve medenî bir hayat sürdürebilmesi için bahşedilmiş en eski ve en köklü ocak, en muhkem kaledir.”

“CİNSİYETE MÜDAHALE EDİLMESİ BÜTÜN BİR NESLİN FELAKETİNİ HAZIRLAR”

Konuşmasında “İnsanın cinsiyetinin Allah tarafından belirlendiğini” iddia eden Erbaş, “Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaradan belirlemiştir. Fıtratın kodlarıyla oynamak, yaradılıştan gelen özellikleri değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır. Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar, sadece bireyin değil, bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar, bu tür anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir” dedi.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,155AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

birgun.net -
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme...
Devamını Oku

Diyanet, LGBTİ+’ları hedef almayı sürdürüyor: Bir neslin felaketini hazırlar

birgun.net -
Diyanet İşleri Başkanı, insanların cinsiyetinin "Allah tarafından belirlendiğini" ve "özgürlük alanı olmadığını"...
Devamını Oku

ODTÜ’de protesto: ‘KYK yurdu istemiyoruz’

birgun.net -
ODTÜ’de KYK Yurdu projesinin uygulanmasını, ODTÜ öğrencileri, akademisyenleri, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği,...
Devamını Oku

Beşiktaş Kagawa’dan haber bekliyor

birgun.net -
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda belirlenen mevkiler için 3 alternatifli...
Devamını Oku

Lavrov: Türkiye ve İran’la yeni bir Suriye toplantısı planlanıyor

birgun.net -
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Yakın zamanda, Suriye ile ilgili siyasi temsilciler...
Devamını Oku

Erdoğan’dan ‘yeni parti’ yorumu: Yoldaş olmaktan çıktılar

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti iddialarına ilişkin...
Devamını Oku

Tour de France başlıyor

birgun.net -
İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile yol bisikleti sezonunun "grand...
Devamını Oku

‘The Wolf of Wall Street’ filminin yapımcısı gözaltına alındı

birgun.net -
Birçok dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterilen "The Wolf of Wall Street" (Wall...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
İBB’de veri kopyalanmasını engelleyen isim görevden alındı
Devamını Oku

Samsun’da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

birgun.net -
Samsun Bafra’da 59 yaşındaki inşaat işçisi Muharrem Külah, çalıştığı inşaatın dördüncü katından...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi