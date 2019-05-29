Diyanet raporunda itiraf zinciri: Kurslar denetlenmiyor eğitim kaliteli değil

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Yılı Yaz Kuran Kursları Değerlendirme Raporu yayımlandı. Raporda müftülüklerin de yaz kuran kurslarına ilişkin tespitler ve teklifler paylaşıldı. Bu tespitler de vakıflardan şikayet edilirken kurslarda eğitimin kalitesizliği, ve denetimsizliği de vurgulandı.

Öğretmenler yetersiz

Diyanet’in “Yatılı Yaz Kur’an Kurslarına Yönelik Tespit ve Teklifleriniz Nelerdir?” sorusuna verilen cevaplarda şu ifadeler kullanıldı:

“Öğreticiler pedagojik açıdan yetersizdir. Kuran kurslarındaki sosyal imkânlar yeterli olmadığı için kaliteli eğitim verilememektedir. Öğreticiler girdikleri her dersin ücretini alamıyor.”

Vakıflar elini çekmeli

Ayrıca müftülükler bu tespitlerinin ardından Diyanet’e şu teklifte bulundu: “Kurslarda dernek, vakıf, cemaat hâkimiyeti ortadan kaldırılmalıdır.”

Yine bazı müftülüklerde kurslara gelen öğrenci sayısındaki artışın nedeni ile ilgili olarak verilen cevap da İslamcı STK’lere güvenin azaldığını ortaya koydu. Müftülüklerden gelen cevap şöyle: “15 Temmuz darbe girişiminden sonra çeşitli STK’ların eğitim faaliyetlerine olan güven azalmıştır.”

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Diyanet’in sorduğu “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programlarına Yönelik Tespit ve Teklifleriz Nelerdir?” sorusuna ise müftülüklerden “Yaş ve bilgi seviyesi farklı öğrencilerin aynı sınıfta olması programın uygulamasını zorlaştırmaktadır” cevabı geldi.

Diyanet ayrıca raporda kursların denetlenmediğini de ortaya koydu. Raporda bu konuya ilişkin şunlar dendi: “Yaz Kur’an kursları eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde görmek, eğitimlerin aksayan yönlerini tespit etmek ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak için denetim faaliyetleri önem arz etmektedir. Ancak 2018 yılı yaz Kur’an kursları döneminde Türkiye genelinde kursların yüzde 6.1’i denetlenmiştir.”

Öğrenci sayısı azaldı

Raporda kursa giden öğrenci sayısında da 2013’ten bu yana en düşük katılımın 2018 yılında olduğu açıklandı. Rapora göre 2013’te 3 milyon 56 bini bulan kurslardaki öğrenci sayısı 2018’de 2 milyon 671 bine geriledi.

Ayrıca Diyanet’in 4-6 yaş kurslarına da eleştiri getirildi. Özellikle Yatılı Yaz Kuran Kurslarına katılacak öğrencilerin en az 12 yaşında olması gerektiği vurgulandı.