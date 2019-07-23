Diyanet Vakfı’na 11 milyon TL’lik bina

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Ağustos 2016 tarihinde ihalesini yaparak inşa ettirdiği Bahçelievler’deki binanın Diyanet Vakfı’na devredildiği ortaya çıktı.

İBB tarafından Bahçelievler Kocasinan Gençlik Merkezi olarak duyurulan bina kız öğrenci yurdu olarak kullanılmaya başlandı. İBB’ye ait bina 22 yılığına ücretsiz olarak Diyanet Vakfına verildi.

İBB’nin açtığı ihaleyi AKP’li belediyelerin çok sayıda inşaat işini üstlenen Teknik Yapı kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde “İstanbul Kız Yurdu” olarak kullanılmaya başlanan binanın tanıtımı “toplam 180 kişi kapasiteli 62 odalı öğrenci yurdu, 70 kişilik konferans salonu, çalışma odaları ve yemekhane bulunuyor” diyerek yapıldı.

AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPTI

İBB’nin ihale bedeli 11 milyon TL olan ve Diyanet Vakfı’na devrettiği binanın açılışı, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminden üç gün önce yapıldı. Yurdu 20 Haziran’da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açtı.

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AMACI DIŞINDA KULLANILDI

Binanın Diyanet Vakfı’na verilmesini BirGün’e değerlendiren CHP’li İBB Meclis Üyesi Seyit Ali Aydoğmuş, “Teknik Yapı tarafından yapılan ve yaklaşık 12 milyon TL harcanan binanın Diyanet Vakfı tarafından kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Diyanet Vakfı tarafından binanın karşılıksız olarak kullanılmasını da doğru bulmuyoruz. Burası gençlik merkezi olarak inşa edildi ve o amaçla kullanılmalı. Söz konusu bina eğer yurt olacak KYK tarafından işletilerek KYK Yurdu olarak kullanılmalıydı” dedi.