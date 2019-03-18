18.03.2019
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Diyanet’e yıllık 10 milyar, teknolojiye 5 yılda 1,8 milyar

birgun.net birgun.net

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik planına göre, sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak için 5 yılda 1,8 milyar lira harcama yapılacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sadece 2019 ödeneği 10 milyar liranın üzerinde.

Bakanlık tarafından hazırlanan 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planda, amaç, hedef ile bu unsurlara yönelik stratejiler ve performans göstergeleri yer aldı.

Bakanlığın söz konusu döneme ilişkin planında, 7 amaç ve 32 hedef oluşturuldu ve stratejileri hayata geçirmek için tahmini maliyet toplamda 3,6 milyar lira olarak hesaplandı.

Söz konusu maliyet kalemleri gelecek 5 yıl için ayrı ayrı incelendiğinde 2019’da 417,1 milyon lira, 2020’de 448,5 milyon lira, 2021’de 569,5 milyon lira, 2022’de 1,2 milyar lira ve 2023’te 924,9 milyon lira harcanması gerekiyor.

Plan döneminde, söz konusu hedeflere ulaşmak ve amaçları gerçekleştirmek için en yüksek maliyetin 1,8 milyar lira ile “sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak” için oluşması bekleniyor.

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