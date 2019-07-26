Diyanet’in Dini Yayınlar sermayesi 20 milyondan 80 milyon liraya çıkarıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’nin sermayesi, 20 milyon liradan 80 milyon liraya çıkarıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’ne tahsis edilen sermaye bundan böyle 80 milyon TL olacak.

Karar, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesine dayanılarak verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’ne tahsis edilen daha önceki sermaye 20 milyon liraydı. Kanun’un ilgili maddesi, Erdoğan’ın tek başına bu bütçeyi 10 katına kadar çıkarma yetkisi veriyor.