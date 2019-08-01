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01.08.2019
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Diyanet’in kara kutusuna para yağıyor: 1,3 milyar TL ‘bağış’

Faaliyetleri denetlenemeyen Türkiye Diyanet Vakfı’na iki yılda yapılan yardım miktarı 1,3 milyar TL’ye ulaştı. Öğrencilere 15 milyon TL burs veren vakıf, Afrika ülkesi Cibuti’ye ‘Sultan Abdülhamid Han’ isimli bir camii yaptırdı.

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘kara kutusu’ olarak bilinen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile ilgili skandallar bitmiyor. 2018 yılı faaliyet raporunu hâlâ açıklamadığı için kamuoyu TDV’nin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olamıyor. Vakfa yapılan bağış miktarı iki yılda 1 milyar 314 milyon TL’ye ulaştı. 2017’de 554 milyon TL bağış yapılan vakfa 2018’de ise yüzde 37 artışla 760 milyon TL bağışlandı.

Kurban Bayramı öncesinde bakanların ve çok sayıda AKP’li milletvekilinin de bağış yaparak dikkatleri üzerine çektiği TDV’nin açıklanmayan 2018 yılı faaliyet raporuna yönelik tartışmalar sürüyor. Kurumun internet sitesinden çalışmalarına ilişkin çeşitli bilgiler yayımlandı. Buna göre, geçen yıl vakfa yapılan 760 milyon TL’lik bağış, insani yardım, eğitim ve burs desteği, cami ve Kur’an kursu yardımı, kurban yardımı, Ramazan yardımı adı altında yapıldı.

Bir yılda 760 milyon TL bağış alan kurum, öğrencilerin eğitim desteği için ise yalnızca 15 milyon TL harcadı.

ANAOKULU DA VAR

Yüksek lisans, lisans, lise, ortaokul ve ilkokulda faaliyet gösteren TDV, anaokulları alanını da ‘boş bırakmadı.’ İzmir’de Reyyan ve Bayraklı Anaokulları’nda 115 öğrenciye burs verildiği bilgisi de kurumun internet sitesinde yer aldı.

CİBUTİ’DE CAMİİ

TDV’nin internet sitesinde, ‘yapımı süren projeler’ de yer aldı. Sekiz ülkede sekiz camii yapımının sürdüğü bildirilen projelere göre, İngiltere’de Cambridge Camii, Bosna Hersek’te Kırşehir Camii, Arnavutluk’ta Tiran Camii, Makedonya’da Üsküp Camii, Kosova’da Piriştine Camii, Rusya’da Tatbikat Camii ve Kırgızistan’da İmam Serahsi Camii’nin yapımının sürdüğü bildirildi. TDV’nin Cibuti’de de Sultan Abdulhamit Han isimli bir camii inşa ettiği bildirildi.

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