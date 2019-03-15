16.03.2019
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Diyanet’in ‘Manevi Danışman’ uygulamasına tepki

Ruh sağlığı meslek dernekleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hastaneler, öğrenci yurtları gibi kurumlarda kadro ve unvanı olmamasına rağmen bazı diyanet personelinin Manevi Danışman adı altında görevlendirilmesine tepki gösterdi.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Ruh sağlığı meslek dernekleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hastaneler, öğrenci yurtları gibi kurumlarda kadro ve unvanı olmamasına rağmen bazı diyanet personelinin “Manevi Danışman” adı altında görevlendirilmesine tepki gösterdi. İzmir’de ortak basın açıklaması yapan Ruh sağlığı meslek dernekleri, “Ruh sağlığı hizmeti, ruh sağlığı meslek mensupları tarafından verilmelidir” dedi.

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi’nde yapılan basın açıklamasına, Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Doç. Dr Halis Ulaş, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı Psk. Mevlüt Ülgen, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Başkan yardımcısı Prof. Dr. Yelda Kağnıcı, Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Psk. Dan.Vedat Yalçınöz, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi Shu Hülya Bilgin  ve Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği İzmir Temsilcisi Uzman Psk. Pınar Önen katıldı.

Ruh Sağlığı Meslek Dernekleri adına konuşan Doç. Dr Halis Ulaş, “2015 Yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hastaneler, öğrenci yurtları gibi kurumlarda kadro ve unvanı olmamasına rağmen bazı diyanet personeli ‘Manevi Danışman’ olarak görevlendirilmeye başlanmıştır. Bu görevlendirmeler yasal ve bilimsel dayanaktan yoksun olup, etik olarak da mesleki sınırları aşan yanlış uygulamalara yol açmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu görevlendirmeleri ve sözde unvanı meşrulaştırmak adına Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) başvurmuştur ve Manevi Danışmanlık Ulusal Meslek Standardı oluşturulmaya çalışılmaktadır” dedi.

“RUH SAĞLIĞINI MESLEK MENSUPLARI VERSİN”

Doç. Dr. Ulaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“MYK Ulusal Meslek Standardı taslağında, sağlık tesisi, ceza infaz kurumları, sosyal hizmet kurumları, öğrenci yurtları vb. kamu-özel kurumları ile gerektiğinde afet ve acil durum bölgelerinde çalışması planlanan manevi danışmanlar Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektöründe tanımlanmıştır. Oysa hazırlanmakta olan taslakta mesleğin uluslararası sınıflandırma sistemlerindeki yeri ‘din ile ilgili profesyonel meslek mensupları’ olarak geçmektedir. İlk oluşturulan taslakta manevi danışmanlara aynı zamanda psikolojik yönden de ‘danışmanlık, rehberlik, tedavi, iyileştirme, destekleme ve kılavuzluk etme’ gibi ruh sağlığı mesleklerinin yetkin ve yetkili olduğu görevler de tanımlanmıştır. Ruh sağlığı meslek dernekleri olarak bu taslağa itiraz edilmiştir. Söz konusu tanımlamalar manevi danışmanlığın bir ruhsal zorlanma, ruhsal hastalık ya da bozukluklarda bir psikolojik danışmanlık, rehberlik, destek ve neredeyse tedavi yaklaşımı olarak ele alındığını göstermektedir. Bu durum özellikle ruhsal zorlanma, hastalık ya da bozukluklarda ülkemizde mevcut ruh sağlığı meslek mensuplarının görev alanlarının ihlaline neden olacaktır. Psikolojik yardım ve desteğin olmazsa olmazı psikoloji ve psikopatoloji bilgi ve tecrübesidir. Bu kişilerden fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal sorun alanlarına ilişkin bir destek beklenmektedir. Bu alanda mesleki eğitim, bilgi ve deneyimi olamayan kişilerin ruh sağlığı alanında görevlendirilmesi toplum ruh sağlığı açısından da oldukça kaygı vericidir. Bireylerin mensup oldukları din ya da inançlarla ilgili din adamlarından dini bilgi ve dini rehberlik almaları temel insan hakkıdır ancak ruhsal zorlanma, hastalık ya da bozukluklarda alınması gereken ya da sunulması gereken, ruh sağlığı hizmetidir. Ruh sağlığı hizmeti de ilgili alanlarda yetişmiş olan ruh sağlığı meslek mensupları tarafından verilmelidir.”

“ZARAR GETİRECEK”

Doç.Dr. Ulaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Uluslararası standartlara aykırı olarak din görevlisini sağlık ve sosyal hizmetler başlığı altında ele almak kabul edilemez. Bu durum, ruh sağlığı alanında sözde yeni meslekler türeterek ülkemizde incinebilir; gruplara, çocuklara, gençlere, engellilere, ruhsal zorluk, ruhsal hastalık ve bozukluğu olan bireylere faydadan çok zarar getirecektir. Soruna temel çözüm mevcut ruh sağlığı meslekleri mensuplarına ait kadroların artırılması ve bilimsel ve nitelikli hizmet vermelerinin önünün açılması olmalıdır. Biz ruh sağlığı meslek dernekleri olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve MYK tarafından hazırlanan Manevi Danışmanlık meslek standardı taslağını kabul etmediğimizi, bu haliyle geçmesi durumunda toplum ruh sağlığı ve mesleki sınırlarımız adına yasal yollara başvuracağımızı bir kez daha belirtiyoruz.”

Doç. Dr. Ulaş, meslek dermekleri olarak 19 Mart 2019 salı günü akşamı Konak belediyesi, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde toplantı /forum yapacaklarını duyurdu.

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