Diyarbakır Katliamı sonrasında yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’da, HDP’nin 5 Haziran 2015 günü yaptığı mitinge düzenlenen, 5 kişinin ölümü, 400 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırı sonrası yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde polisin TOMA ile halka su sıktığı görülüyor.

Daha önce ortaya çıkan görüntülerde, Orhan Gönder’in iki bombayı nasıl yerleştirdiği, polislerin bombanın bulunduğu çöp kutusuna baktığı halde bombayı görmediği ve bombaya yönelen arama köpeğinin uzaklaştırıldığı görülüyordu.

Görevlerini yerine getirmedikleri suçlamasıyla 5’i emniyet müdürü toplam 14 polis hakkında, 3’er aydan 1’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, seçim mitingine yönelik IŞİD tarafından gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda gerekli güvenlik tedbiri alınmadığı, asker kaçağı olan ve bombaları patlattığı belirtilen IŞİD üyesi Orhan Gönder’in kaldığı otelde hakkında yasal işlem yapılmadığı ifade edildi.