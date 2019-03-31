10.5 C
Istanbul
31.03.2019
Yerel Seçim Sayfası
Anasayfa GÜNCEL Diyarbakır'da muhtar adayları arasında kavga: 2'si ağır 14 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2’si ağır 14 yaralı

birgun.net birgun.net

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi’nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2’si ağır 14 kişi yaralandı.

Bozbağlar Mahallesi’ndeki Hayderekan İlkokulu’na öğleden sonra oy kullanmaya gelen Barış Mahallesi’nin mevcut muhtarı ve adayı olan Sait A. ile diğer muhtar adayı Nevzat P. arasında, broşür dağıtılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, muhtar adaylarının yakınlarının da katılmasıyla kısa sürede tüfek, taş, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2’si ağır 14 kişi yaralandı.

İlginizi çekebilir:  Saadet Partisi: İki partilimiz AK Parti adayının yeğeni tarafından öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Jandarma, okul çevresinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alırken, yaralılar da sağlık görevlilerince ambulanslarla ilçe ve Diyarbakır’daki hastanelere sevkedildi. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KaynakDHA
- Reklam -

SON HABERLER

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2’si ağır 14 yaralı

birgun.net -
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2'si...
Devamını Oku

Kadıköy ve Esenyurt’ta muhtar adayları arasında kavga: 1 yaralı, 7 gözaltı

birgun.net -
Kadıköy ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga çıktı. Kadıköy'deki kavgada 1 kişi...
Devamını Oku

Oy kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

birgun.net -
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Osman Büyükkaraca (82), oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı....
Devamını Oku

Gestaş’tan seçim günü sefer iptali

birgun.net -
Gökçeada ve Bozcaada’ya ulaşımı sağlayan Gestaş, Bozcaada’dan 07:15, Geyikli’den 08:00 seferlerini iptal etti....
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu, oyunu kullandı

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çankaya'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu...
Devamını Oku

Batu Ayduğan: Ankara küllerinden doğuyor

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serimize bu hafta Batu Ayduğan ile devam ediyoruz. Batu geçtiğimiz...
Devamını Oku

Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki oylarını kullandı

birgun.net -
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur yavaş, oyunu Ankara Çankaya'da bulunan...
Devamını Oku

Konya’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

birgun.net -
Konya'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu...
Devamını Oku

Yalova’da deniz suyu 20 metre çekildi

birgun.net -
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde deniz suyu 20 metre çekildi. İlçede deniz sahilden 20...
Devamını Oku

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli oyunu kullandı

birgun.net -
HDP Eş Başkanı Sezai Temelli oyunu Bakırköy'de Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda kullandı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi