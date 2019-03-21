22.03.2019
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Diyarbakır’da Newroz coşkusu

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Diyarbakır’da Newroz Parkı’nda düzenlenen kutlamaya on binlerce kişi katıldı.

Bağlar ilçesinde bulunan Newroz Parkı’nda hareketlilik sabah saatlerinde başladı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından organize edilen buluşmaya gelenler polis bariyerleri ve arama noktalarından geçerek alana girdi.

Alana yürüyüşler Yeniköy Mezarlığı, Evrim Alataş Caddesi ve Yeni Hal Caddesi üzerinden gerçekleşti. Gençler, halay çekerek, “Leyla Güven onurumuzdur” sloganları attı.

Newroz kutlamasını 268 yerli ve yabancı medya organı izledi.

DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ve Kürt partileri temsilcileri mitingte birer konuşma yaptı.

133 gündür açlık grevi eyleminde olan DTK Eşbaşkanı Leyla Güven’in Newroz mesajı da okundu. Kutlamada Bajar, Koma Pel ve Pınar Aydınlar sahne aldı.

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Diyarbakır’daki kutlamada konuşan DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, “Mazlum Doğan’dan Leyla Güven’e, Zülküf Gezen’e bu direniş zafere ulaşacaktır” dedi.

Öztürk “Newroz, baharın müjdesidir, direniştir. Newroz Kawa’nın ruhuyla özgürlük ruhuna yürüyor. Dehaklar her dönem var olmuştur. Hiç bir kural kayde tanımıyorlar. Bize ölümü dayatıyorlar, korkuyu dayatıyorlar,” dedi.

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