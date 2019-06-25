Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da, borç- alacak nedeniyle husumetli iki grup arasında, iş merkezinde silahlı kavga çıktı. Tabancayla vurulan Sedat Aydın (38) yaşamını yitirirken, Gündüz Taş (40) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesindeki iş merkezinde meydana geldi. Borç- alacak yüzünden husumetli olan iki grup, plazanın giriş katında karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Sedat Aydın ile Gündüz Taş’a isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Sedat Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedat Aydın’ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, Gündüz Taş’ın ise tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavga karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

