“Diyarbakırlılar sabah oy kullanmak üzere okullara gitti”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimleri İstanbul dışında da büyük ilgiyle takip ediliyor. İBB Başkanlık seçimleri kenti aşarak ülke siyasetinin ana gündemi olurken, sosyal medyada da kullanıcılar bu durumu eğlenceli paylaşımlarla aktarıyor.

İstanbul dışında yaşayan çok sayıda Twitter kullanıcısı “oy vermek üzere okullara gittik ancak kapıdan çevrildik” esprisi yapıyor.

Aynı konuda dikkat çeken bir paylaşım ise HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’dan geldi. Yıldırım yaptığı paylaşımda “23 Haziran Seçimi iktidar tarafından Kürtler için o kadar önemli hale getirildi ki, bazı Diyarbakırlılar bugün sabah oy kullanmak üzere sürekli oy kullandıkları okullara gittiler. Diyarbakır’da seçimin olmadığını söyleyenlere bunun iktidar engellemesi olduğunu ifade ediyorlar,” ifadelerini kullandı.