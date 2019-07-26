Dizi oyuncusu Alakurt’a ‘bayrağa hakaret’ soruşturması

Mehmet Akif Alakurt adlı oyuncu, sosyal medyada Türkiye Cumhuriyeti bayrağına ilişkin ‘Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı’ dedi, savcılık soruşturma başlattı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman’ın haberine göre, Alakurt, Instagram’da Türk bayrağını paylaşıp “Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?” diye yazdı.

Bunun üzerine bir takipçisi Alakurt’u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi. Hazırlanan raporda, Alakurt’un “devletin egemenliğini alenen aşağıladığı” ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.