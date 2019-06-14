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14.06.2019
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Diziler şiddeti özendiriyor

Taşçıer, televizyon dizilerinin şiddet karnesini çıkardı: Bir haftada yayımlanan sadece sekiz dizide 219 kez silah gösterildi. 30 sahnede ise çoğu kadına ve çocuğa olmak üzere şiddet sahneleri yer aldı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

RTÜK verilerine göre izleyicilerin en fazla şikayet ettiği konu olan televizyon dizilerindeki şiddet görüntüleri her hafta onlarca sahnede ekranlara yansıyor. CHP Milletvekili Gamze Taşçıer’in hazırladığı, “Dizilerin Şiddet Karnesi” isimli rapora göre bir haftada sadece sekiz dizide en az 30 sahnede şiddet görüntülerine rastlandı.

Taşçıer, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur, Hercai, Kardeş Çocukları, Bir Zamanlar Çukurova ve Söz dizilerinin geçen haftaki bölümlerinden yola çıkarak hazırladığı raporda, kadına ve çocuğa ve çok sayıda grup ve kişiye şiddet görüntülerinin defalarca ekranlarda yer bulduğunu tespit etti.

KADINA ŞİDDET EKRANDA

Rapora göre, sekiz dizide toplam 23 sahnede kadına şiddet ekranlara yansıdı. Bu sahnelerden dördünde baba kızına, diğerlerinde ise erkekler eşine şiddet uyguladı. Birçok sahnede işkence ve eziyete uğrayan, tecavüz edilmeye çalışılan, sandalyelere bağlanılan ve kafasına silah dayanan kadınların bulunduğu görüntüler yer aldı. Dizilerde, 30 sahnede ise “genel şiddet görüntüleri”ne yer verildi. Bu sahnelerde, boğma, tokat atma, sopalarla dayak atma, dövme, fare zehiri ile zehirleme, etrafın yumruklanması, silahla vurulma gibi sahneler ekrana yansıtıldı. Sekiz dizideki silahlı sahnelerin sayısı ise 219 olarak tespit edildi.

35 sahnede kadınlar güçsüz, sürekli ağlayan ve yalvaran kişiler olarak gösterildi. Üç dizide üç farklı sahnede kadınlar sinir krizi geçirirken birçok sahnede kadın karakterler işverenlerinden ve erkek karakterlerden ağlayarak özür diledi.

Rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Taşçıer, “Neredeyse tüm dizilerde, şiddet, silah, ölüm, kadını aşağılayan ifadeler ve bağırış, çağırışlar bulunuyor. Ne yazık ki sanki bunlar olmadan dizi yapılamayacakmış gibi bir anlayış var” dedi.

Dizi yapımcılarının ve kanal yöneticilerinin “Halkımız bunu istiyor” söyleminin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Taşçıer, “2018’de RTÜK’e vatandaşlarca 124 bin 234 şikayet ulaşırken bu şikayetlerin 48 bininin dizilerle ilgili olması çok dikkat çekicidir. Demek ki halkımız dizilerde sürekli patlayan silahlar veya kadına şiddet görmek istemiyor” ifadelerini kullandı.

“Asla sansürden yana olmadık” diyen Taşçıer, “Raporla, yayınlanan dizilerin nasıl bir şiddet sahnesi oluşturduğunu göstermek istedik” dedi.

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