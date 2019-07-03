23 C
Istanbul
04.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Doç. Dr. Erkut Tutkun: Spor yaparsanız, bilin ki erken öleceksiniz

Doç. Dr. Erkut Tutkun: Spor yaparsanız, bilin ki erken öleceksiniz

Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr Erkut Tutkun, ağır spor yapanların erken öldüğünü söyledi

birgun.net birgun.net

Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr Erkut Tutkun, ağır spor yapanların erken öldüğünün bilimsel olarak ortaya konulduğunu belirterek, “Fiziksel aktivite dünyanın en güzel şeyidir. Haftada 4-5 kez ağır eforlu antrenmanlı işler yapıyorsanız, bilin ki kısa zamanda öleceksiniz” dedi.

Tutkun, ASGD 2. uluslararası Spor ve Turizm Zirvesi’nde düzenlenen panelde katılımcıları şaşırtan açıklamalar yaptı.

Yurtiçi ve yurtdışından katılan basın mensuplarına, “spor ekonomisi” konulu panelde seslenen Tutkun, global dünyada sporun ekonomik yapısı hakkında sayısal verilere dayalı bilgiler verirken, finali dinleyicileri şok eden sözlerle tamamladı.

Bilim insanı olarak vardığı sonucu, “Spor Öldürür” tespitini aktararak özetleyen Doç Dr. Erkut Tutkun, “Spor yaparsanız, bilin ki erken öleceksiniz” dedi.

“Dünyada büyük bir değişim var. Uzun ve sağlıklı yaşam için spor önerisi artık geçerli değil” diyen Tutkun, “Yapılan bütün bilimsel araştırmalar, düzenli spor yapanların uzun yaşamadıklarını ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite dünyanın en güzel şeyidir. Yarışma formundan çıkıp keyifle yürümek, bisiklet sürmek, ömrünüze ömür katar. Beyin nöronlarınızı artıracak dünyanın en muhteşem detoksudur bunlar. Ne zaman ki haftada dört veya beş kez ağır eforlu antrenmanlı işler yapıyorsunuz, bilin ki kısa zamanda öleceksiniz. Öleceksiniz, kurtuluşunuz yok. Çünkü yapılan araştırmalarda düzenli ve yüksek şiddette spor yapan canlı çok uzun yaşayamamıştır.” şeklinde konuştu.

  • Konu başlıkları:
  • spor

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,124AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Vakıf üniversiteleri ticarethane gibi: Reklama 10 milyon öğrenciye 10 bin TL

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Anayasa uyarınca kazanç amacı gütmemesi gereken vakıf üniversitelerinin büyük bölümünün, yüksek kazançlar...
Devamını Oku

Milletvekillerine telefon kıyağı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Asgari ücretin yaklaşık 11 katına denk gelen 22 bin 200 TL aylık...
Devamını Oku

Aladağ faciasında karar günü

birgun.net -
Adana’nın Aladağ İlçesi’nde Süleymancılar cemaatine ait kız yurdunda 29 Kasım 2016’da çıkan...
Devamını Oku

İstihdam fazlası diye çıkarıp yeni personel aldılar

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TRT’nin 169 çalışanını İstihdam Fazlası...
Devamını Oku

CHP’den seçimlerin siyasi değerlendirmesi: Karadenizliler İmamoğlu’nda birleşti

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
CHP’de 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin analizleri yapılmaya devam ediyor. Kazandığı...
Devamını Oku

Kalem oyunlarıyla emekçiden çaldılar

Ozan Gündoğdu -
TÜİK haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Emekli ve memurların yılın ikinci...
Devamını Oku

Müjde; işten atmak kolaylaştı

L. DOĞAN TILIÇ -
Allah kimseyi sosyal medyanın diline düşürmesin; orada insanı taşlı sopalı linçten beter ediyorlar.
Devamını Oku

Ayten Öztürk’ün hikâyesi

HÜSEYİN AYGÜN -
24 Ağustos 1987’de İçişleri Bakanlığı onayıyla, Jandarma bünyesinde İstihbarat Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı...
Devamını Oku

Hollywood figüranları!!!

FİKRİ SAĞLAR -
Bu köşe yazılarını takip edenler hatırlayacaklardır, 16 Ekim 2016 yılında yazdığım “Lozan’a...
Devamını Oku

Sistem tartışması

İBRAHİM Ö. KABOĞLU -
“Eğer büyükşehir belediyelerini alamaz isek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmalı hale gelir.” Bu sözler,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi