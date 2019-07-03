Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr Erkut Tutkun, ağır spor yapanların erken öldüğünün bilimsel olarak ortaya konulduğunu belirterek, “Fiziksel aktivite dünyanın en güzel şeyidir. Haftada 4-5 kez ağır eforlu antrenmanlı işler yapıyorsanız, bilin ki kısa zamanda öleceksiniz” dedi.

Tutkun, ASGD 2. uluslararası Spor ve Turizm Zirvesi’nde düzenlenen panelde katılımcıları şaşırtan açıklamalar yaptı.

Yurtiçi ve yurtdışından katılan basın mensuplarına, “spor ekonomisi” konulu panelde seslenen Tutkun, global dünyada sporun ekonomik yapısı hakkında sayısal verilere dayalı bilgiler verirken, finali dinleyicileri şok eden sözlerle tamamladı.

Bilim insanı olarak vardığı sonucu, “Spor Öldürür” tespitini aktararak özetleyen Doç Dr. Erkut Tutkun, “Spor yaparsanız, bilin ki erken öleceksiniz” dedi.

“Dünyada büyük bir değişim var. Uzun ve sağlıklı yaşam için spor önerisi artık geçerli değil” diyen Tutkun, “Yapılan bütün bilimsel araştırmalar, düzenli spor yapanların uzun yaşamadıklarını ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite dünyanın en güzel şeyidir. Yarışma formundan çıkıp keyifle yürümek, bisiklet sürmek, ömrünüze ömür katar. Beyin nöronlarınızı artıracak dünyanın en muhteşem detoksudur bunlar. Ne zaman ki haftada dört veya beş kez ağır eforlu antrenmanlı işler yapıyorsunuz, bilin ki kısa zamanda öleceksiniz. Öleceksiniz, kurtuluşunuz yok. Çünkü yapılan araştırmalarda düzenli ve yüksek şiddette spor yapan canlı çok uzun yaşayamamıştır.” şeklinde konuştu.