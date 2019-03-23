Doğa ve insan odaklı çalışacağız

Kardelen Kocatürk

Yerel seçimlere bir hafta kala çekişmeli bir seçime gebe olan Zonguldak’ta CHP Belediye Başkan Adayı Şenol Şanal ile görüştük. Seçim sonuçlarının halkın demokratik değişime mi yoksa daha otoriter bir yaşama mı karar vereceğini göstereceğini söyleyen Şanal, “Daha yaşanabilir bir Zonguldak düşünü gerçek kılabilir, hep birlikte mutlu insanlar kenti kurabiliriz” diye konuştu.

Şenol Sanal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

EKMEĞİMİZ MADEN BİZİM

Kentimizde 170 yıla yakın bir süredir maden kömürü çıkarılıyor. Dünyada en ağır iş kollarından biri bu. Bizler yerel yöneticiler olarak kentle birlikte, kentin gerek ekonomik-sosyal konularında, gerekse işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında meslek ve kitle örgütleriyle, devletin ilgili kurumlarıyla birlikte kente katkı vereceğimizi tüm söylemlerimizde dile getiriyoruz.

ENERJİ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜK

Bugün Zonguldak’ın Çatalağzı-Muslu bölgesinde iki holdinge ait 3 bin 90 MW gücünde bir termik santral bulunuyor. Mevcut santraller yılda 10 milyon tona yakın kömür yakıyor. Bunun sonucunda, yörede yeryüzü ısısı en az dört derece arttı. Bölgede kestane ağaçlarının kuruduğu, birçok ağacın meyve veriminin düştüğü, bahçelerde sebze üretilemez hale geldiği, bizzat oralarda yaşayan insanlarca dile getiriliyor. Soğutma sularının denize deşarjı nedeniyle deniz suyu sıcaklıkları da sürekli artıyor. Yörede yapılan ölçümlerde havadaki partiküler madde oranı sürekli sınır değerlerin üzerinde seyrediyor. Hava kirliliği demek koah demek, akciğer kanseri demek. Zaten madenlerden dolayı bu hastalıklar bölgemizde maalesef çok. Bu konuda yerel yönetim olarak, doğa ve insan odaklı çalışmalara yaparak, iklim değişikliğinin önüne geçip doğayı koruma konusunda çok önemli çalışmalara imza atacağız.

GENÇ İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM

Zonguldak’ın en önemli problemi tüm ilkede olduğu gibi genç işsizlik. Bunu çözmek için üzerimize düşeni yapacağız. Birincisi; üreten bir belediye yaratacağız. Tüm altyapı hizmetlerini kendi şirketimiz aracılığıyla yapacak, başta asfalt olmak üzere birçok malzemeyi üreten tesisler kuracağız. Buralarda birçok arkadaşımız iş sahibi olacak.

Ülkenin aydınlık geleceği için kültürel gelişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Yüzlerce gence sanat eğitimi veren Belediye Kültür Merkezi’ni güzel sanatların her alanında öğrenci yetiştiren “Kent Sanat Akademisi” haline dönüştüreceğiz.

Sosyal hayatı da canlandıracağız. Kent içindeki tüm plajlar göz bebeğimiz Kapuz gibi mavi bayraklı hale gelecek.

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BİR DÜŞÜMÜZ VAR

Herkesin huzur içinde yaşadığı, insanların yüzünün güldüğü cıvıl cıvıl bir Zonguldak düşlüyorum. Bunu başarmak o kadar da zor değil. Kentin bir mühendislik projesi olarak ele alınıp, bir mühendis eliyle yeniden imar edilmesine ihtiyaç var.