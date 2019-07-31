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01.08.2019
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Doğalgaza gece yarısı zammı

Doğalgaz zamları 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

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BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında doğalgaz fiyatlarında konutta yüzde 14,97 sanayi bölgelerinde yüzde 13,73 oranında zam yapıldı. Zamlar 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Gece saatlerinde doğalgaza yapılan zam açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında:

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır.

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3’ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur.

Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir.”

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