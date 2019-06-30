23.1 C
Istanbul
30.06.2019
Anasayfa YAŞAM Doğrular çocuklara oyunlarla öğretilir

Doğrular çocuklara oyunlarla öğretilir

Nöro Dramatik Oyun (NDO) anne ile bebeği arasındaki duyusal, ritmik ve dramatik oyunbazlık olarak tanımlanıyor. NDO Uzmanı ve Uzman Psikolog Seniha Naşit Gürçağ: Hikâyeler ve oyunlarla çocuklara doğru bilgiler öğretilebilir

birgun.net birgun.net

Dilan ESEN

Uzman Psikolog, çift-aile ve oyun terapisti olan Seniha Naşit Gürçağ, aynı zamanda Türkiye’deki ilk ve tek Nöro Dramatik Oyun uzmanı ve eğitimcisi. 40 yıldır çocuklar ve ailelerle çalışan drama-oyun terapisti ve eğitmen Dr. Sue Jenning’sin ‘Nöro-Dramatik-Oyun ve Sağlıklı Bağlanma’ isimli kitabını çeviren Gürçağ, çocukların kendisini koruyabilmesi için en öenmli şeyin onlara ‘hayır’ demeyi öğretmek olduğunu söylüyor.

Gürçağ ile kitaptan yola çıkarak çocukların duygusal olarak sağlıklı gelişimi üzerine konuştuk.

•Nöro-Dramatik-Oyun (NDO) nedir?

Nöro-Dramatik-Oyun anne ile bebeği arasındaki duyusal, ritmik ve dramatik oyunbazlık olarak tanımlanıyor. Bu model için doğumdan önceki ikinci üç aylık dönemde başlayıp yaşamın ilk altı ayının sonuna kadar devam eden süreç, en kritik dönem. NDO, Dr. Sue Jennings’in uzun yıllar yaptığı çalışmalar sonucu ortaya koyduğu dramatik gelişim paradigması Vücutlaşma-Yansıtma-Rol’e (VYR) dayanıyor. VYR, çocuğun duygusal zekâ, empati ve dayanma gücü gelişimini anlatır. Modelde vurgulanmak istenen bebekle yapılacaklar listesini tamamlamaktansa karşılıklı keyifli zaman geçirmenin, ilişki geliştirmenin önemi.

İlginizi çekebilir:  Aladağ meselesi memleket meselesidir!

•NDO’nun ihmal, suistimal, istismara uğramış ve terk edilmiş çocuklar için önemi nedir?

Zarar görmüş çocukların yeniden güvenmesi, kapattığı duygularını açması kolay değil. Ciddi emek ve çaba gerektirir. Sue Jennings ve ekibinin yıllar önce Romanya’daki sokak çocuklarıyla yaptığı yoğun oyun çalışmaları terk edilmiş, uzun yıllar kötü muameleye maruz kalmış çocukların belli bir rutinde oynanan oyunlarla saldırganlık ve zorbalık davranışlarında gözlemlenen azalma, o çocukların birbirleri ile kurdukları bağın nasıl güçlendiğine ilişkin müthiş bir örnek.

•Çocuklar kendilerini nasıl koruyabilir?

Çocuklara değerli olduklarını, kendi kendilerini koruyabileceklerini, bedenlerinin kendilerine ait olduğunu, kim olursa olsun bir başkasının her anlamda beden bütünlüklerine müdahale etme hakkı olmadığını küçük yaşlardan itibaren yaşam pratiklerimizde deneyimlerle öğretmeyi amaç edinmeliyiz. Güvenli ve rahat iletişim kurulabilen ebeveynler olursak çocuklar herhangi bir olumsuzluk yaşandığı zaman açıkça bunu ifade edebilir.

Hikâyeler ve oyunlar aracılığıyla çocuklara doğru bilgileri, haklarını endişe yaratmayacak şekilde yavaş yavaş öğretmeli ve kendi kendilerini koruyabileceklerine onları inandırmalıyız. En önemlisi ‘hayır’ demeyi öğretmeliyiz.

•Bu kitap çocuklara ve ebeveynlere ne gibi katkılar sağlayacak?

Bu kitabın en önemli katkısı oyun oynamadan, keyif almadan sağlıklı bir bağlanma oluşamayacağını, sağlıklı ikili ve sosyal ilişkilerin gelişmesi için ihtiyaç duyduğumuz duygusal zeka, empati ve dayanma gücünü geliştirmemizin mümkün olmadığını hatırlatmak olacak. Sağlıklı duygusal ve sosyal gelişimin olmadığı, travmatik yaraların sarılmadığı yerlerde travma sürekli kendini yeniden türetip nesiller boyu bizleri etkiliyor. Bu kitabın önce anne ve karnında büyümekte olan bebeğiyle, doğduktan sonra ebeveynlerin çocukları ve birbirleri ile özenle, keyifle ilişki kurmasının ne denli önemli olduğuna ilişkin güzel bir rehber olabileceğini düşünüyorum.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,063AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için...
Devamını Oku

İstanbul’da bin adrese operasyon: 110 gözaltı

birgun.net -
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan...
Devamını Oku

“Mezbahalar kapatılmalıdır çünkü hayvanlar mal, makine veya köle değildir”

birgun.net -
Kadıköy'de hayvan hakları aktivistleri, mezbahaların kapatılması talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.
Devamını Oku

Dışişleri’nden Libya’ya tepki: Vatandaşlarımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlıktır

birgun.net -
Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın...
Devamını Oku

Bayburt Belediyesince kaldırılan Atatürk heykeli, eski yerinde

birgun.net -
Bayburt Belediyesince yürütülen otopark ve Saray Bahçesi projesi kapsamında yapılan düzenleme çalışmaları...
Devamını Oku

Gazi Koşusu’nun ödülü İmamoğlu’ndan

birgun.net -
Veliefendi Hipodromu'daki Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" kazandı....
Devamını Oku

Tüpraş’ın elektriği kesildi

birgun.net -
Tüpraş İzmir Rafinerisinde meydana gelen arıza nedeniyle bir süre enerji kesintisi yaşandığı...
Devamını Oku

Van’da 3,8 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Van'ın Gevaş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem,...
Devamını Oku

Dikili’de makilik ve ormanlık alanda yangın

birgun.net -
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. Rüzgar...
Devamını Oku

Sultanbeyli’de ormanlık alanda yangın

birgun.net -
Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi