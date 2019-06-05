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05.06.2019
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Doğu Akdeniz’de 8 bin kadına ulaşılacak: Kadın sağlığı haritası çıkarılacak

Doğu Akdeniz Kadın Sağlığı Haritası çıkartılıyor. Projenin amacı kadınlarda sık görülen hastalıklar için bilimsel çalışmalar yapmak. Şu ana kadar 4 bin 502 kadına ulaşılırken, hedef 8 bin kadına ulaşmak

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DİLAN ESEN

Doğu Akdeniz bölgesindeki kadınlarda sık görülen hastalıkların sebeplerinin araştırılması ve tedavileri için bilimsel kaynak oluştrulması amacıyla başlatılan Uluslararası Kadın Sağlığı Projesi devam ediyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Oxford Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje, Doğu Akdeniz toplumlarına özgü genetik faktörlerin kadın sağlığı üzerindeki etkisinin araştırılmasını amaçlıyor.

Kadın sağlığının ve hastalıklarının dağılımlarının görülme sıklıklarının belirlenmesi, belirti ve tedavilerin maliyetinin çıkarılmasını amaçlayan proje, Kıbrıs Kadın Sağlığı İnisiyatifi’nden Genetik Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu’nun öncülüğünde sürdürülüyor.

2018’de kadınlardan veri toplamaya başladıklarını kaydeden Uzman Dr. Rahmioğlu, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 18-55 yaş arasındaki 8 bin kadının sağlık profilini çıkaracaklarını dile getirdi.

Hastalık oranları belirlenecek

Yaklaşık sekiz yıldır Oxford Üniversitesi’nde kadın sağlığı üzerine araştırmalar yapan Uzman Dr. Rahmioğlu, projenin Kıbrıs’la sınırlı kalmayacağını ve ilerleyen süreçlerde diğer ülkelere de yayılacağının altını çizdi. Uzman Dr. Rahmioğlu, projenin amacını şu sözlerle anlattı:

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“4 bin 502 kadına ulaştık. Hedefimiz 8 bin kadına ulaşmak. Amacımız, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde kadınlarda sık görülen hastalıkların sebeplerini araştırmak için bilimsel bir kaynak oluşturmak.

Kadınların gen haritaları çıkarılıp, çevresel ve genetik faktörlern etkisi ortaya konulacak.”

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Veri toplama nasıl yapılıyor?

• Çalışmanın sahadaki veri toplama süreci öncelikle kadınların proje ile ilgili bilgilendirilmesiyle başlıyor.

• Katılımcı kadınlar sağlık durumları ve hayat tarzları ile ilgili anket dolduruyor.

• Yapılan vücut ölçü testlerinin ardından ise laboratuvara götürülmek üzere tükürük örneği alınıyor.

• Son olarak da projeye dahil olan jinekologlardan katılımcılara karnın alt kısmında olan iç organları görmek için pelvik ultrason randevusu veriliyor.

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