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17.07.2019
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Doğu Akdeniz’de sondaj gerilimi sürüyor: Bir gemi daha gönderiliyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı almasına ilişkin “Çok da ciddiye almaya gerek yok. Aldıkları kararların uygulanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, bakanlığın sitesinden yaptığı duyuruda “Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017’den bu yana Karadeniz ve Marmara’da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de Marmara’daki çalışmalarının hemen ardından, Akdeniz’deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek” dedi.

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