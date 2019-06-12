Doğu Anadolu’da 5 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır’da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Erzurum’un kuzeyi ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 8, Ardahan ve Ağrı’da 10, Erzurum’da 11, Erzincan’da 14, Iğdır’da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır’da 32, Erzincan’da 31, Ağrı’da 27, Erzurum’da 26, Kars ve Ardahan’da 25 derece olması öngörülüyor.