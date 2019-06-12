22.3 C
Istanbul
12.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Doğu Anadolu'da 5 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu’da 5 il için sağanak uyarısı

birgun.net birgun.net

 Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır’da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Erzurum’un kuzeyi ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 8, Ardahan ve Ağrı’da 10, Erzurum’da 11, Erzincan’da 14, Iğdır’da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır’da 32, Erzincan’da 31, Ağrı’da 27, Erzurum’da 26, Kars ve Ardahan’da 25 derece olması öngörülüyor. 

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,599AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Doğu Anadolu’da 5 il için sağanak uyarısı

birgun.net -
 Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak...
Devamını Oku

Vergi rekortmeni yine yurttaşlar oldu

birgun.net -
Dilek Yeğin2018 yılının vergi rekortmenleri listesinin açıklanması...
Devamını Oku

Şirket kusursuz, ölen amir kusurluymuş

Seda Balmumcu -
Muğla’da, 6 yıl önce atık su istasyonunda 7 işçinin ölmesine ilişkin ek...
Devamını Oku

Her ay en az 5 çocuk iş cinayetinde ölüyor!

birgun.net -
Türkiye bir 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nü daha, artan çocuk...
Devamını Oku

ABD’den tehdit: Ya S-400 ya F-35

birgun.net -
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımını kınayan bir...
Devamını Oku

BJK TV kapatıldı: Onlarca kişi işten çıkarıldı

birgun.net -
Beşiktaş Yönetim Kurulu tarafından BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi ve bütün çalışanların...
Devamını Oku

Adana merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu

birgun.net -
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen IŞİD soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı olduğu öne...
Devamını Oku

Binali Yıldırım, tepkiler üzerine paylaşımını sildi

birgun.net -
İBB'nin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Karadenizlilere 'Pontus' yakıştırması yapan AKP'nin İBB...
Devamını Oku

Dünya barışı tehlikede

birgun.net -
İran’la nükleer anlaşmayı kurtarmak için Tahran’da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko...
Devamını Oku

Avrupa Birliği’nin güçlü olma planı

Diren Deniz Sarı -
Ekonomik, askeri, siyasi krizin eşiğindeki Avrupa Birliği (AB) mevcut yapısını güçlendirmek için...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi