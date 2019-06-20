Doğu Karadeniz’in 90 yıllık afet bilançosu: 644 ölü

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 90 yıllık sürede meydana gelen 59 sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 644 kişi hayatını kaybetti. Bölgede en fazla sel ve taşkın olayı Rize’de yaşanırken, bu olaylardan en fazla ölümlü afet olayı ise Trabzon’da gerçekleşti.
Doğu Karadeniz Bölgesi illeri arasında yer alan Artvin, Giresun, Rize, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon illerinde 1929 ve 2019 yılları arasında şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda heyelan, taşkın ve sel yaşandı. 90 yılda meydana gelen 59 büyük sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 644 kişi hayatını kaybetti.
Doğu Karadeniz’in kabusu haline gelen sel ve heyelanlarda 27 vaka ile Rize’de yaşanırken, Trabzon’da sel ve heyelanlarda 360 kişi öldü ve en fazla ölümün yaşandığı il oldu.
1929 yılından 2019 yılına kadar Rize’de 27, Trabzon’da 15, Giresun’da 8, Artvin’de 5, Gümüşhane’de 1, Ordu’da 3 ve Artvin’de 5 olmak üzere toplamda 59 sel, heyelan ve taşkın olayı yaşandı.
En çok can kaybı Trabzon’un Of ilçesinde 1929 yılında meydana gelen ve 146 kişinin hayatını kaybettiği selde yaşandı. Rize’de 222 kişi, Trabzon’da 360 kişi, Artvin’de 24, Giresun’da 27, Gümüşhane’de 3 ve Ordu’da ise 89 kişi toplamda 644 kişi yaşanan bu afetlerde hayatını kaybetti.
Bölgede yaşanan sel ve heyelan risklerine karşı bir önlem alınmazken son facia 18 Haziran 2019 tarihinde Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşandı. Şiddetli yağışlar nedeniyle HES borusunun patlaması sonucu meydana gelen faciada 7 kişi hayatını kaybetti. Çok büyük hasarın ortaya çıktığı faciada 3 kişiyi arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Doğu Karadeniz’de 1929 ile 2019 tarihleri arasında yaşanan sel, heyelan ve taşkınlar şu şekilde oluştu:
- 1929- Trabzon’un Of ilçesinde heyelan: 146 ölü
- 1959- Giresun’un Tirebolu ve Görele ilçelerinde ve Trabzon ve Rize’de taşkın: 13 ölü
- 1963- Trabzon’un Gürbulak mahallesinde taşkın: 3 ölü
- 1963- Trabzon’un Akçaabat ilçesinde taşkın: 2 ölü
- 1965- Giresun ve Trabzon’da taşkın: 2 ölü
- 1973- Rize’nin İyidere ve Hemşin ilçelerinde taşkın: 4 ölü
- 1973- Rize’nin Güneysu, Kalkandere ilçelerinde Pazarköy köyünde heyelan: 4 ölü
- 1974- Gümüşhane’nin Harşit köyünde taşkın: 3 ölü
- 1977- Rize’nin Pazar ilçesi ve Hemşin deresinde taşkın: 6 ölü
- 1981- Rize’nin Pazar ilçesinde sel: 27 ölü
- 1982- Rize’nin İkizdere ilçesinde heyelan: 8 ölü
- 1983- Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde taşkın heyelan: 27 ölü
- 1985- Rize’de sel: 10 ölü
- 1988- Rize’nin Pazar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan: 3 ölü
- 1988- Trabzon’un Maçka ilçesi Çatak köyünde heyelan: 68 ölü
- 1990- Trabzon’nun Akçaabat ilçesi, Değirmendere ve Söğütlü mahallerinde sel: 57 ölü
- 1990- Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan: 51 ölü
- 1995- Rize’nin Güneysu, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde sel ve heyelan: 9 ölü
- 1996- Trabzon’nun Of ilçesinde taşkın: 9 ölü
- 1997- Giresun’da taşkın 5: ölü
- 1998- Trabzon Sürmene’de ve Köprübaşı’na bağlı Beşköy beldesinde sel ve heyelan: 50 ölü
- 2001- Rize’nin Güneysu ilçesi ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 10
- 2002- Rize’nin Güneysu ve Çayeli ilçeleri ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 34 ölü
- 2005- Rize’nin İyidere ve İkizdere ilçelerinde sel: 1 ölü
- 2005- Trabzon’nun Of ilçesi Solaklı deresinde sel: 7 ölü
- 2005- Rize’nin Çamlıhemşin ve Çayeli ilçelerinde sel: 4 ölü
- 2005- Rize’nin Taşlıdere mahallesinde taşkın: 2 ölü
- 2005- Rize’nin Veliköy köyünde taşkın: 5 ölü
- 2005- Trabzon’nun Hayrat ilçesinde heyelan:1 ölü
- 2006- Artvin’nin Arhavi ilçesinde heyelan: 1 ölü
- 2006- Giresun’da taşkın: 2 ölü
- 2006- Rize’nin Güneysu ilçesinde heyelan: 3 ölü
- 2009- Rize’nin Kalkandere ilçesinde heyelan: 1 ölü
- 2009- Artvin’nin Şavşat ilçesinde taşkın: 5 ölü
- 2009- Ordu’nun Perşembe ilçesinde heyelan: 2 ölü
- 2009- Giresun’nun Bulancak ilçesinde sel: 1 ölü
- 2009- Ordu’da sel: 2 ölü
- 2009- Giresun’da sel: 1 ölü
- 2009- Artvin’in Şavşat ilçesinde sel: 5 ölü
- 2009- Artvin’nin Borçka ilçesinde taşkın: 5 ölü
- 2009- Trabzon‘da heyelan: 2 ölü
- 2009- Trabzon’da sel: 2 ölü
- 2010- Giresun’nun Dereli ilçesinde sel: 1 ölü
- 2010- Giresun’nun Yağlıdere ilçesinde heyelan: 2 ölü
- 2010- Rize’nin Kalkandere ilçesinde sel: 1 ölü
- 2010- Rize’nin Gündoğdu mahallesinde sel, taşkın ve heyelan: 15 ölü
- 2010- Rize’nin Gündoğdu mahallesinde sel: 11 ölü
- 2011- Trabzon’nun Sürmene ilçesinde heyelan: 1ölü
- 2013- Trabzon’nun Yomra ilçesinde sel: 2 ölü
- 2015- Artvin’nin Hopa ilçesinde sel ve heyelan: 8 ölü
- 2016- Trabzon’nun Beşikdüzü ilçesinde sel ve heyelan: 3 ölü
- 2016- Rize’nin Pazar ilçesinde sel ve taşkın: 2 ölü
- 2016- Rize’ Kalkandere ilçesi Ormanlı köyünde taşkın: 1 ölü
- 2016- Rize’nin Fındıklı ilçesinde taşkın ve sel: 1 ölü
- 2016- Ordu’da sel: 4 ölü
- 2017- Rize’nin Çayeli ilçesi Kaptanbaşı mahallesinde sel ve taşkın: 1 ölü
- 2017- Rize’nin Çayeli ilçesinde sel: 1 ölü
- 2019- Trabzon’nun Araklı ilçesinde sel ve taşkın: 7 ölü