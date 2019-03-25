Doku Sanat Galerisi’nde “Yüzleşme”

Perincan Yalnızcık’ın 17’nci sergisi “Yüzleşme”, 11 Nisan itibariyle Doku Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Bugüne kadar hem babası Reha Yalnızcık’la hem de kişisel olarak açtığı sergilere ek olarak Perincan Yalnızcık uluslararası çalıştaylara ve yarışmalara da katılarak sanat basamaklarını hızlı adımlarla tırmanmaya devam ediyor. Bu sergiden sonra Mayıs ayında babasıyla birlikte bir karma sergi daha açmayı da hedefliyor.

11 Nisan, 18:00’de Doku Sanat Galerisi’nde açılış kokteyli ile başlayacak “Yüzleşme” sergisi 30 Nisan, Salı günü sona erecek.

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Bir farkındalık ve sevginin dönüştürdüklerinin konu alındığı serginin manifestosu şu şekilde:

“Korumacı tutum yok etti saf sevgiyi. Korurken koşul koydu. Severken sevdiğini dönüştürdü insanoğlu. Sevdi mi? Bilinmez! Ama yönetti, parçaladı, yönetti. Peki ya sonra? Ne oldu? Farkındalık, yüzleşme! Kendi olmayı başaranlar arındı, korundular.”

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Perincan Yalnızcık Hakkında

1987 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini, Özel Kalamış Koleji’nde tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda misafir öğrenci olarak eğitim aldığı sırada, Kasdav tarafından verilen “Gelecek Vaadeden Solist Ödülü”ne layık görüldü. 2008’de Marmara Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünü, fakülte ikincisi olarak bitirdi. Mezun olduğu günden bugüne, kişisel 3, babası ile 13 ortak sergi gerçekleştirdi. Yurtiçi, yurtdışı birçok karma sergiye katıldı. 2011-2012 yılları arasında Vakko’da Eşarp Ürün Müdürlüğü yaptı. 15-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşen “Turkish Airlines Challenge Tour Belek”te eserleri dünyada ilk kez “Golf Sahalarında Açık Hava Resim Sergisi” projesi kapsamında yer aldı. 2014 yılında Mimar Sinan Üniversitesinde Pedagojik Formasyonunu tamamladıktan sonra 4 yıl Modafen Okullarında resim öğretmenliği yaptı. 2018 yılı itibari ile de Pakkan Okullarında Görsel Sanatlar Bölüm Koordinatörü olarak çalışmakta. Nisan 2019’da gerçekleşecek 4. kişisel ve Mayıs ayında gerçekleşecek 14. baba kız resim sergisine hazırlanmaktadır.