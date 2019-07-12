Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Kültürpark’a taşınıyor

BERKAY SAĞOL

Geçtiğimiz günlerde ‘depreme dayanıklı olmadığı’ gerekçesi ile Tınaztepe’ye taşınması gündeme gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkisi sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in desteğiyle çözüme kavuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleşen toplantı sonrasında bilgilendirilen akademisyenler, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Kültüpark’a taşınmasına onay verdi. Kararın ardından DEÜ Rektörü Nükhet Hotar ve Tunç Soyer Salı günü bir araya gelerek protokol imzalayacaklar.

Akademisyenler Kültürpark’ta bir incelemede bulunarak hangi binayı hangi bölümün kullanacağına karar verecekler. Verilecek olan karar Rektörlüğe sunulacak. Oluşturulacak bu plana göre taşınma gerçekleşecek.

“KÜLTÜPARK’A TAŞINMA KAZANIM”

Taşınma kararıyla ilgili BirGün’e açıklamalarda bulunan GSF öğrencileri, mücadelelerine destek olan herkese teşekkür etti. Öğrenciler “Eğer Tınaztepe’ye taşınmayı mücadele etmeden kabul etseydik orada geçici olmazdık. Sanat eğitimine elverişsiz olan binaya bizi kalıcı olarak taşıyacaklardı. Ama Kültürpark’ta kalıcı olmamız imkânsız. Bu şekilde Narlıdere’deki kampüsümüze geri dönme yolumuz açıldı. Bu da bizim açımızdan bir kazanım” dediler.