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17.07.2019
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Dokuz Eylül Rektörlüğü’ne müzakere çağrısı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin başka bir yere taşınmak istenmesine dair öğretim elemanları ve öğrenciler açıklama yaptı, taleplerini sıraladı

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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğretim elemanları ve öğrencileri, fakültelerinin taşınmak istenmesine ve son dönemde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı, açıklamada müzakere çağrısında bulunuldu.

Rektörlüğün aldığı taşınma kararının doğru olmadığını ifade eden DEÜ öğrencileri ve akademisyenleri, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, İzmir’de toplumsal ve kültürel hayatın kurucu temel dinamiklerinden biri olduğunun belirtildiği açıklamada rektörlüğe müzakere çağrısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Sürece müdahil olan Rektörlük, Belediye, STK’ler ve kamuoyunun değerlendirmesine sunulmak üzere şu hususların dikkate alınmasını istiyoruz” denilerek şu ifadelere yer verildi: “DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, kent kimliğini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden en önemli kurumlardan biridir.

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ticari bir kuruluş değil üniversite yönetimi dışında kentimiz halkı tarafından da sahip çıkılması gereken 45 yıllık emeğin karşılığıdır.

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Kenti dönüştüren önemli kurumların başında gelen fakültemiz, kent kimliğine ve kültürüne ilişkin, yakın tarihe iz bırakmış yüzlerce başarılı sanat etkinliğinin ve bilimsel çalışmanın kaynağıdır.

Güzel Sanatlar Fakültesi, üniversite yönetimi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına herhangi bir yerde mekân ya da bina önermiş değildir. Sadece söz konusu olası geçici mekânlar üzerine bir çalışma grubu vasıtasıyla değerlendirmeler yapılmaktadır. Belediye ve Rektörlük arasında gerçekleşen çözüm ve karar sürecinde STK’ler, Fakültemiz Öğretim elemanları ve öğrenciler mutlaka yer almalıdır.”

ACİL ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ

Yeni eğitim-öğretim yılına 1 buçuk aylık bir sürenin kaldığının belirtildiği açıklamada “Öğretim elemanları ve öğrenciler olarak sağlıksız yürüyen bu süreçten olumsuz etkilendiğimizi, gereken duyarlılığın gösterilmesini beklediğimizi arz ederiz” dendi.

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