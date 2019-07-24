Dokuz Eylül Üniversitesi GSF akademisyen ve öğrencileri yargıya gitti

BERKAY SAĞOL

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde (GSF), görevden alınan akademisyenler süreci yargıya taşıdı. GSF öğrencileri ve akademisyenleri, bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde fakültenin taşınma süreci için ‘yürütmeyi durdurma’ davası açtı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde yapılan basın açıklamasına İzmir Yaşam Alanları Girişimi ve İzmir Baro Başkanı Avukat Özkan Yücel katıldı. Basın açıklamasında konuşan İzmir Baro Başkanı Avukat Özkan Yücel, GSF’nin Tınaztepe’ye taşınmasına yönelik başlatılan işlemin iptal edilmesini talep ettiklerini kaydederek, “Bugün İzmir’in meselesi gibi görünen ama aslına bakarsanız bütün ülkenin meselesi olan bir şeyi konuşmak üzere buradayız. Eğitim hakkını da önemsiyoruz. Çünkü uygun ve yeterli koşullara sahip olmayan bir binada eğitim yapabilmek ya da eğitim yaptığını söylemek aslında yapmamakla eşdeğer. Şu an burada bulunan ve bu dava dilekçesinin altında davacı olarak isimleri bulunan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları şunu söylüyorlar. Konforlu binalar, lüks binalar falan değil mesele, mesele eğitim meselesi. O yüzden hangi binaya taşıdığınızın bir önemi yok ama taşıdığınız binanın verilecek eğitimin koşullarına, ihtiyaçların uygun koşulları taşıması kaçınılmaz. Bugün GSF’nin Tınaztepe’ye taşınmak istendiğinde oradaki alanların hiçbir biçimde GSF öğrencilerine gereken eğitimi verme koşullarını sağlamadığını hem bölüm başkanları tarafından verilmiş raporlar, hem uzmanlarla yaptığımız görüşmeler hem de dava dilekçesinde ortaya koyduğumuz koşullar gösteriyor” dedi.

İzmir Baro Başkanı Avukat Özkan Yücel

“EĞİTİM HAKKINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN BURADAYIZ”

GSF’deki 5 akademisyenin idari görevlerinden alınmasına da değinen Av. Yücel, “Beş öğretim üyesi arkadaşlarımız GSF’deki görevlerinden alındılar. Başka gerekçeler ihdas etmeye çalışsalar da biz biliyoruz ki yapmak istedikleri hukuksuz işe, eğitim hakkına karşı girişilen bu kirli savaşa müdahale etmeye çalıştıkları için bir cezalandırma yöntemidir. Üniversite yönetimine seslenmek istiyoruz, bu kararlar da derhal geri alınmalıdır. İzmir Barosu nerede bir haksızlık, hukuka aykırılık varsa, nerede bir hak ihlali varsa orada olmayı sürdürecek. Bugün burada olmamızın temel sebebi de bu. İzmir Barosu yönetimi olarak biz hem öğrenci arkadaşlarımıza, hem öğretim üyesi arkadaşlarımıza, dahası eğitim hakkının kendisine sahip çıkmak için buradayız” diye konuştu.

Rektörlüğün sanat eğitiminin devamı için hazırlık yapmadığını belirten TMMOB İzmir Sözcüsü Melih Yalçın ise “Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız taşınma süreciyle ilgili rektörlüğü suçüstü yapmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye’ye çok değerli sanatçılar kazandırmıştır. Ancak rektörün bunların hiçbirini önemsemediğin, tanımadığını hepimiz görmüş olduk. Hepimiz yan yana ve dayanışma içerisinde olacağız. Bu süreçte öğrenci arkadaşlarımızın sanat eğitimlerinin aksamasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektörlüğün süreci daha aklıselim yönetmesi gerektiğini söyleyen Eğitim Sen İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Ulaş Yasa da, “Biz buradan DEÜ Rektörlüğü’ne çağrı yapıyoruz. Hocalarımızı bir an önce idari görevlerine iade edin. Bu süreci adaletli bir şekilde yönetin. Eğitim Sen ve KESK olarak hocalarımızın ve öğrenci arkadaşlarımızın sonuna kadar yanında olacağız” dedi.

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“GÖREVDEN ALINMA KARARI KEYFİYET”

Akademik kurumları doğru bir şekilde işletmeye çalıştıkları için idari görevden alındıklarını söyleyen Prof. Dr. Semih Çelenk, “Görevlerimizden alınırken söylenen ‘görülen lüzum üzerine’ cümlesi tamamıyla keyfi bir icraat olduğunu anlatıyor. Kurdun kuzuya suyumu bulandırıyorsun demesi gibi bir şey. Tamamıyla saçmalıktan ibaret. Bu kararın hukuki bir yanı yok. Bu karar keyfiyet içeriyor. Burada söz konusu olan şey kurulların lağvedilmesiydi. Fakültede biz buna karşı çıktığımız için böyle bir uygulama yaptılar. Fakültelerde bölüm kurulları vardır ve bu bölüm kurulları bu fiziki şartlarda eğitim yapılamayacağının altını çizdi” dedi.

Prof. Dr. Semih Çelenk

“İNSANLARIN ÜNİVERSİTE AİDİYETİNİ ZAYIFLATTILAR”

Şu anda yapılan hiçbir işlemin yasalara uygun olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Çelenk, “Üniversite öğrencilerini, hocalarını, yöneticilerini bağlayan 2547 sayılı yasa var. 657 sayılı yasa var. Bütün bunlara uygun hareket etmek zorundalar. Haksız bir işlem başlatacaksanız bile bu yasalara uygun yapmanız gerekir. Bu işlem hiçbir yasaya uymadığı için avukatım tarafından yürütmenin durdurulması için dava açtık. Bu davanın sonucuna göre bu davayı açanlara, göz yumanlara tazminat davası açacağım. Ben öğrenciliğinden dekanlığına senatörlüğüne kadar her aşamasında bu üniversitede bulundum. İlk defa üniversite aidiyetimi bu denli zayıflamış hissediyorum. Bunun da tek nedeni keyfi uygulamalar yapan yöneticilerdir. İnsanların üniversite aidiyetini zayıflattılar.İnsanların düşünme, konuşma, fikir üretme yetilerini zayıflattılar. Yani üniversite de akıl giderse zerzevat kalır. İşte o zerzevat kalınca da neler olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

SANATA DOKUNMA, HOCAMA DOKUNMA!

Öte yandan Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) İzmir Temsilciliği de bir açıklama yayımlayarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde akademisyenlerin idari görevlerinden alınmalarını tepki gösterdi.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yurtiçi ve yurtdışında adını duyurmuş, birçok sanatçı yetiştirmiş, binlerce mezun vermiş ve ülkemizin ilk Güzel Sanatlar Fakültesi olmuş bir kurum olduğunun belirtildiği açıklamada, Fakültenin bugün “görülen lüzum üzerine” yok edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

“HİÇBİR ZAMAN SESSİZ KALMAYACAĞIMIZI”

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, içi boş gerekçelerle yıllardır eğitim verdiği binasından koparılıyor, aydınlık bir geleceği inşa etmeye çalışan hocaları görevlerinden alınıyor. Bu hukuksuz ve duyumsuz uygulamalara karşı direnen öğrenciler, mezunlar, eğitimciler, sanatçılar yıldırılmaya çalışılıyor. Sanatın devrimci, aydınlatıcı gücüne inanmış olan TAKSAV olarak başta İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali Seçici Kurul üyemiz Sahne Tasarımı Başkanı Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen olmak üzere her zaman, onurunu ve okulunu aynı paralellikle koruyan hocalarımızın, öğrencilerinin ve özgür bir gelecek, aydın bir toplum için sanat ve sanatçı üreten Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yanındayız. İşte bu şiarımızla, keyfi uygulamalar ile sanatı ve sanatçıyı hedef alan bu tür yıldırmalara karşı hiç bir zaman sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna bildiririz.”