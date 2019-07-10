Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Dekanlığı akademisyenlere çuval gönderdi

BERKAY SAĞOL

Geçtiğimiz günlerde ‘depreme dayanıklı olmadığı’ gerekçesi ile Tınaztepe’ye taşınması gündeme gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının tepkisi sürerken dekanlık okulun taşınması için çalışmalarını hızlandırdı.

GSF Dekan vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, akademisyenlere taşınmaları için beşer adet çuval gönderdi. Akademisyenler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla çuvala tepki gösterdi.

“ÇUVALLADIĞINIZIN BİR SİMGESİ Mİ?”

Sahne Sanatları bölüm başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün bize hoca başı beşer tane çuval dağıttılar. Eşyalarımızı buna koyup ağzını bağlayıp bırakacakmışız… Biz o arada somut kanıtlarla bir ofis binasında neden tiyatro eğitimi yapamayacağımızla ilgili bölüm kurulu kararı alıyorduk. Beş çuval. Yoksa sizin çuvalladığınızın bir simgesi mi bu çuvallar? Sizin yerinize her gün utanmaktan yorulduk. İstediğimiz çuvaldan başlayabiliyor muyuz hocam?” ifadelerini kullandı.

Fakültenin diğer bölümlerindeki akademisyenler de olaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.