Dokuz Eylül Üniversitesi GSF öğrencileri mezuniyette dekana sırtını döndü

BERKAY SAĞOL

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Narlıdere İlçesindeki kampüslerinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıp, altyapısı yetersiz olan Tınaztepe Yerleşkesi’ne taşınmasını mezuniyet töreninde protesto etti.

GSF’nin kampüsünde bugün gerçekleşen mezuniyet töreninde öğrenciler, GSF Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna’yı konuşma yaptığı sırada alkışlayıp, ıslıkladı ve sahneye sırtlarını dönerek tepki gösterdi. Dekan Prof. Dr. Öztuna, konuşmasını yapamadan sahneden aşağıya inmek zorunda kaldı.

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Öztuna’nın daha sonra protestolara dayanamayarak törenin yapıldığı salonu terk ettiği bildirildi.