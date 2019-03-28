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28.03.2019
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Dolar güne nasıl başladı?

Dolar, 28 Mart 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,43 lira seviyesinde yer alıyor.

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Dolar/TL dün 5.30-5.46 arasında dalgalı bir seyir izledikten sonra bu sabah 5.43 civarında yer alıyor. Piyasalarda bugün, ABD büyüme verisi izlenecek.

Kur saat 08:58’de 5.4360’dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 6.2400 seviyesindeydi. Dolar endeksi ise hafif yukarı yönde 96.844 seviyesinde.

Kurdaki hareketliliğin ardından, Merkez Bankası hafta başından bu yana repo ve döviz depo ihaleleri düzenlemiyor.

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Londra’da artan TL swap faizi kur üzerindeki ana baskı unsuru. Ancak diğer taraftan dün BIST 100 endeksi 6 bin puandan fazla düşüş kaydetti. İki ve 10 yıllık gösterge tahvillerin faizi de yukarı yönlü.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son günlerde döviz kuru üzerinden yine bir takım oyunlar oynuyorlar… Ülkemizi bu tür oyunlarla oyalayıp asıl hedeflerinden vazgeçireceklerini sanıyorlar” diye konuştu.

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