Dolar haftaya hızlı başladı

Geçen haftanın son işlem günü yaşanan yukarı yönlü hareketle 5,84 seviyesine tırmanan dolar/TL, bu haftaya da hızlı başladı. Dolar dün önce yüzde 3’ün üzerinde düşüşle 5,57’ye geriledi; sonrasında yükselerek 5,65- 5,70 seviyelerine çıktı. Avro/TL de 6,29 seviyesinden 6,38’e geldi.



Kur oynaklıklarına ve döviz rezervlerindeki azalışa ilişkin dün sabah bir açıklama yapan Merkez Bankası, banka rezervlerinde iki haftada 5,5 milyar doların üzerinde azalma yaşanmasının “olağan işlemlerden kaynaklandığını” savundu ve kur tarafındaki oynaklıkların yakından izlendiğini duyurdu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da AA’ya yaptığı açıklamada, “Brüt rezervlerle ilgili dönem dönem dalgalanmalar yaşanması olağandır. Sıra dışı bir durum söz konusu değil. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek” dedi.



Merkez BANKASI’NDAN peş peşe adımlar



Merkez Bankası’ndan kurdaki hareketliliğin ardından dün peş peşe adımlar geldi. TCMB dün itibariyle bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına giderken, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkardı. TCMB bir diğer adımla ise TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı.



İlginizi çekebilir: Seçimden sonra

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü Golan Tepelerine yönelik açıklamaları ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişelerine neden olmuş, ardından kur ve faiz sert şekilde yükselmişti. Türk Lirası, dolar karşısında Ağustos 2018’den bu yana en sert günlük değer kaybını yaşamıştı.

Bunun yanında BDDK ve SPK, TL’deki değer kaybının ardından ABD merkezli uluslararası banka JP Morgan hakkında inceleme başlatmış, ekonomistler bu adımın durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulunmuştu.