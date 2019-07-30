Dolar neden düşüyor?

Dolar/TL son 3 haftanın en düşük seviyelerinde seyrini sürdürürken piyasalar yarın gerçekleşecek Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını bekliyor.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından dolar 5 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeye indi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak indirimlerin devam edeceğini açıkladı. Fed’in de yarın faizlerde 25 puanlık bir indirime gideceği düşünülüyor. Peki dolarda görülen düşüşün nedeni ne ve bu düşüş ne kadar daha devam edecek? Ekonomist Cüneyt Akman ve Finans Uzmanı Mustafa Kubilay dolarda meydana gelen düşüşü yorumladı.

Akman ve Kubilay’ın ortak görüşü bu düşüşün kısa vadede iyi olabileceği ancak orta ve uzun vadede olumsuz sonuçlar doğuracağı yönünde.

Bakan Albayrak, bugün yaptığı açıklamada “Faiz indirimi olduğu gün ve ertesi piyasalarda faiz indirimi trendine girildiğini gördük. Bu hafta kamu bankaları başta olmak üzere faizlerde indirimi çok net göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda faizlerdeki düşüş trendinde iyileşmeyi görmeye devam edeceğiz” dedi.

“Küresel konjonktürle birlikte biraz daha sürebilir”

MB’nin şimdiye kadar uyguladığı politikaları eleştiren Kubilay, “Şu ana kadar yapılan faiz indirimi bırakın Başkan Murat Uysal’a veya Çetinkaya’ya ihtiyaç duymayı benim de yapabileceğim kısımdı” ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkat çeken Kubilay “ABD Merkez Bankası Fed’in yarın yapacağı toplantı sonucunda bir indirim beklentisi var. Bu bildiğimiz üzere diğer piyasalarda da ABD hisse senedi piyasası endeksi tarihi rekorlar kırıyor. Dolayısıyla küresel risk iştahının, çoşkusunun neticesinde bizim dolar kurunda da önemli oranda düşüş söz konusu” dedi.

Dolar kurundaki düşüşün ne kadar devam edeceğine dair fikirlerini belirten Kubilay “Hem makro iktisadi göstergeler örneğin; enflasyon ve cari açık, hem de bütçe açığının bir şekilde yedek akçe gibi olağanüstü miktarlarda, harçların arttırılması gibi yöntemlerle kısa süreli de olsa çözülmesi ve küresel konjonktürün de yardımcı olmasıyla sanki birazcık daha sürecekmiş gibi” şeklinde konuştu.

Kubilay, S-400’ler ve arkasından gelebilecek olası yaptırımlar ile ilgilide olarak da “Bir iyimserlik söz konusu. Tam da bu noktada piyasada her şey iyi gözükürken kötünün olabileceğini hatırlatmakta fayda vardır. Belki de bu iyimserliklerin süreceği son birkaç haftaya girmiş olabiliriz” dedi.

Dünyada “kur savaşları” başladı

Cüneyt Akman ise bütçe açığındaki korkunç tabloya dikkat çekerek “Eğer bir ülkede enflasyonu durduramazsanız bir miktar gecikmeyle de olsa muhakkak ama muhakkak kur patlar. Türkiye’nin enflasyonu durdurabilmesi için doğru düzgün para ve maliye politikası uygulaması gerekir. Şimdi tam tersi uygulanıyor. Böyle devam ederse dövizi durdurmanın imkanı olmaz. Orta hele hele uzun vadede dövizi durdurmak imkansız hal alır” dedi.

Birçok ülkenin Merkez Bankaları’ndan ardarda gelen faiz indirim kararları ile ilgili görüşünü söyleyen Akman “Dünyada bir kur savaşları başladı. Kur savaşları doğrudan doğruya kurları modifiye etmekle değil daha kibar bir şekilde yapılıyor; faizleri düşürerek kendi kurlarını düşürmeye çalışıyorlar. Ve böylece ihracatta genel bir küresel durgunluğun içinde, dünya mal talepleri de azaldığı için orada kendini öne çıkarmaya çalışıyor. Dikkat ederseniz çok sayıda merkez bankasından arka arkaya indirim haberleri geliyor. Bunların içine gelişen piyasalarda dahil” dedi.