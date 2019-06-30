24.6 C
Istanbul
30.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Dolmuşta hırsızlık yapan adam: Tövbe etmiştim ama dayanamadım

Dolmuşta hırsızlık yapan adam: Tövbe etmiştim ama dayanamadım

birgun.net birgun.net

Adana’da dolmuşa bindiği sırada bir kadının arka cebinden cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. İfadesinde “Tövbe etmiştim ancak dayanamadım” diyen şahıs tutuklandı. 

İHA’nın haberine göre olay, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde meydana geldi. Annesiyle birlikte durakta dolmuş bekleyen Havva K.’nın (23) arkasından sessizce yaklaşan bir kişi, kadının arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Olayı fark eden Havva K., kaçan şahsın peşinden koştu ancak yakalayamadı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Cep telefonunu çalan şahsın daha önce de ‘hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, yankesicilik ve yağma’ suçlarından sabıkası olan İslam Ş. (29) olduğu belirlendi.

İslam Ş.’nin emniyetteki sorgusunda, “Maddi sıkıntım vardı. Bir daha böyle şeyler yapmamak için tövbe etmiştim ancak dayanamadım” dediği öğrenildi. İslam Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,049AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Dolmuşta hırsızlık yapan adam: Tövbe etmiştim ama dayanamadım

birgun.net -
Adana’da dolmuşa bindiği sırada bir kadının arka cebinden cep telefonunu çalan şüpheli...
Devamını Oku

Konak’ta sokak hayvanları emin ellerde

birgun.net -
Konak Belediyesi ilçe sınırları içinde yaşayan sokak hayvanlarının bulundukları ortamlarda daha sağlıklı...
Devamını Oku

Datça’daki yangında sabotaj şüphesi

birgun.net -
Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiinde, dün öğleden sonra başlayan orman yangını, geçen...
Devamını Oku

En garip ‘katlanabilir telefon’ konsepti Google’dan geldi

birgun.net -
Samsung ve Huawei katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunların yanında kitap gibi...
Devamını Oku

Maymun Asanlar’dan Uçan Eşekler’e namı yürümüş takımlar-2

ZİYA ADNAN -
Geçen yazıda, Hartlepool United vesilesiyle futbol aleminin gülümseten lakaplarına sahip takımlarını yazmıştım....
Devamını Oku

Tozan Alkan, Madımak için söyledi

birgun.net -
Sanatçı Tozan Alkan, gazeteci-şair babası Erdoğan Alkan’ın yazdığı ‘Madımak Ağıdı’ şiirine yaptığı...
Devamını Oku

Enerjimiz yüksek festivallerimiz var

birgun.net -
Artemis GÜNEBAKANLIİstanbul’a, Türkiye’ye, yaz mevsimine müzik festivalleri...
Devamını Oku

Rize’de köpek yavrusunu dereye atan temizlik işçisine soruşturma

birgun.net -
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, köpek yavrusunu faraşa koyarak demir bariyerler üzerinden dereye fırlatan...
Devamını Oku

Ankara Belediyesi’nin ‘Sokak Hayvanları Çalıştayı’nda davetsiz misafir: Khaleesi

birgun.net -
Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla 29...
Devamını Oku

Ben Fero’nun olayı dominasyon

Barış Akpolat -
Metalci bir çocuktum. Uzun yıllar daha sert ne dinleyebilirim diye müzik peşinde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi