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21.07.2019
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Domates sanılıp yeniliyor: Bakanlıktan uyarı geldi

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Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bilgilendirmede bulundu.

Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü patates yapraklarında yetişen domatese benzer görünümlü bitkilerin “patates çiçeğinin meyveye dönüşmüş” hali olduğu belirtilerek zehirli olduğunu bildirdi ve “tüketilmemelidir” dedi.

Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “18.07.2019 tarihinde ulusal basında habere konu olan Küçükelmalı köyümüzde dikilen bazı patateslerin domates meyvesi verdiği haberi teknik bilgi eksikliğinden kaynaklıdır. Söz konusu meyveler patates çiçeğinin meyveye dönüşmüş halidir. Zehirlidir ve tüketilmez” denildi.

Kaynak:İHA

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