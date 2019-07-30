Domates üreticileri düşük fiyattan şikayetçi

Türkiye’nin bazı büyük şehirlerinin domates ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesindeki çiftçiler, düşük fiyatlardan şikayet ediyor.

Domatesin tarladan sevkıyatı hakkında bilgi veren Ali Kahya 3 ayda 100 bin ton domatesin yurt geneline dağıldığını söyledi. Haziran ayının sonuna doğru domates sevkıyatının başladığını belirten Kahya, “3 aylık bir sürede devam ediyor. Sezonumuz kısa, Antalya’da falan 5-6 ay sürüyor. Bu yüzden burada masraf biraz daha fazla oluyor. Mesela burada domates fiyatı 1 lira, 1 lira 30 kuruş arası fakat bu çiftçiyi memnun etmiyor. Gübre zamlandı. Mazot, fide de aynı şekilde zamlandı. En az tarla fiyatı 1.5, 2 lira olması lazım ki çiftçi para kazansın. Son senelerde hastalık fazla oluyor. Domateste zayiat çok fazla oluyor. 1 ay önce olan sel ve dolu felaketi de vatandaşı etkiledi. Sarıcakaya merkezden bahsedersek, günlük 1 TIR yani 20-25 ton, diğer mahallelerden günlük 2 tır domates çıkıyor. Sarıcakaya merkez ve mahalleleri dahil, 3 ay devam etse yaklaşık 100 bin ton domates çıkıyor” dedi.

Şevket Akgül isimli üretici ise konuyla ilgili şunları söyledi:

“Domates üretimi çok emek istiyor. Zorluklarla üretiliyor. Üretiyoruz, yetiştiriyoruz ama fiyatlar çok düşük. Bu işi yapan arkadaşlarla da görüştük, en iyisi 1 buçuk lira şu anda. Zor bir zahmet.”