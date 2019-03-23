İstanbul Beşiktaş’ta bulunan eğlence mekânı Dorock XL, bir kadın müşterinin güvenlik görevlileri tarafından darp edilmesine ilişkin kamera görüntülerini yayınlayarak açıklama yaptı. Açıklamada, güvenlik görevlisinin işine son verildiği belirtilirken, konserlerin askıya alındığı ifade edildi.



Nil Karaibrahimgil, Kalben ve Büyük Ev Ablukada gibi grup ve isimlerin bir kadının darp edildiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından konserlerini iptal ettiği Dorock XL, söz konusu gecede yaşanılanlara dair kamera görüntülerini paylaştı. Kadını darp eden magandanın işine derhal son verdiklerini belirten Dorock XL yetkilileri, açıklamasında şunları söyledi:

“Başta; böyle bir olayın yaşanmasından dolayı mağdur misafirlerimiz olmak üzere herkesten özür dileriz. Basında ve sosyal medyada yer alan vahim olayla ilgili çok üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Hiç bir zaman müsamaha göstermeyeceğimiz bu şiddet olayı karşısında gerekli önlemler kati bir şekilde ve derhal alınmıştır. Mağduriyete sebep olan şahsın işine son verilmiştir. Olayın meydana geldiğini öğrendiğimiz andan itibaren mağdur misafirlerimizin yanlarında durduk ve hala yanlarındayız.

GÜVENLİK SİSTEMİ DEĞİŞTİ

“21 Şubat gecesi savcılığa teslim ettiğimiz olay videosu ektedir. Bu videoyu bugün paylaşmamızın sebebi, olayın tamamını gözler önüne sermek ve ilk yaptığımız ‘karşılıklı darp’ ifademizin doğruluğu hakkındaki yorumu, siz kamuoyuna bırakmak ve bugüne kadar mağdur misafirlerimizin talepleri ve mevcut güvenlik yapılanmamızın bir noktaya varması adına beklemiş olmamızdır. Bu süreçte sanatçılarımız ile yaptığımız karşılıklı diyaloglar neticesinde, olayın yaşandığı Beşiktaş Konserlerimizi bir süreliğine askıya almış bulunmaktayız.

Bir daha bu tarz olaylar yaşanmaması için tüm güvenlik sistemimiz tamamıyla değiştirilmiş olup, misafirlerimiz artık güvenlik personelleri tarafından değil halkla ilişkiler ekibimiz tarafından karşılanacak ve iletişim halinde olacaktır.”