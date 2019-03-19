Dorock XL’da kadın müşterinin darp edildiği görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş’ta Dorock XL isimli eğlence mekanında kadınların darp edilmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz şubat ayında Dorock XL adlı bara giden kadın müşteri, barın özel güvenliği tarafından darp edildiğini belirterek polise başvurmuştu. Twitter’da paylaşılan görüntüler, kadın müşteriye uygulanan şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

20.02.2019 Carsamba gunu Besiktas Dorock XL’da gerceklesen darp olayi.

6 arkadas universiteler radyo partisine gittik.

Bu flood boyunca bahsi gecen darp olayinin fotograflari paylasilmistir.

Lutfen devamini okuyup sesimizi duyurmamizda yardimci olun,sizden tek ricamiz bu. pic.twitter.com/EXw9mq9W2s — safinazin biri (@bersunbuldu) February 22, 2019

O gün yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çalışanlar ile kadınlar arasında arbede yaşandığı görülüyor. Arbede sırasında kadınlarından birine fiziksel şiddet uygulanması görüntülere yansıyor. Çalışanlar, kadınları zor kullanarak eğlence mekanından çıkarıyor.

NE OLMUŞTU?

Twitter’da ‘@bersunbuldu’ adlı kullanıcı ismini kullanan bir kadın, E. ve diğer dört arkadaşıyla birlikte 20 Şubat’ta bara gittiklerini, daha sonra bir arkadaşlarının parasının eksik olduğunu düşünerek bardan dışarı çıktıklarını ve vestiyerdeki eşyalarına baktıklarını anlatan kadın, yeniden içeri girmek istediklerinde kapıdaki kadın görevlinin E.’nin bileğindeki giriş damgasını görmek istediğini dile getirmişti.

Kadın, görevliye “Yeni çıktık” dediklerini ancak “Ben sana zaten gıcık olmuştum” diye yanıt aldıklarını kaydetmişti.

Müşteri daha sonra şunları ifade etmişti:

“(E.’nin) Gösterilen bileğini ters çevirerek saçı çekilmeye başlandı. Diğer iki erkek güvenlik görevlisi olaya dahil olup, kadın görevliyi çıkarıp E.’yi yere fırlatarak vurmaya, tekmelemeye, darp etmeye başladılar. Mağdur edilen arkadaşım tekrar sırtına vurulup yerde sürüklendi ve bir erkek arkadaşımız gelene kadar darp görmeye devam etti. Bu süreç içinde E. ile beraber olan ben ve diğer kız arkadaşım müdahale etmeye çalışırken kendi irademiz dışında şiddet kullanılarak etraftaki görevliler tarafından itilerek uzaklaştırılmaya çalışıldık. Tek istediğim güvenlik görevlileriyle konuşmakken, merdivenlerden itilerek ben de şiddete maruz kaldım. Şiddeti durdurmaya çalışırken ‘Sonunuz arkadaşınız gibi olur’ diye tehdit edildik.”

Kendisine hakaret edildiğini de belirten kadın, polise şikayette bulunduklarını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını, hukuken sürecin peşinde olduklarını ifade etmişti.

Dorock XL da iddialar üzerine Twitter hesabından yayınladığı açıklamasında ‘olaya kontrolsüzce karışan’ bir görevlinin aynı gün işten çıkarıldığını dile getirilerek kavgaya karışanların açığa alındığı söylemişti.