Dört bir yanda “Irkçılığa başkaldır” yürüyüşleri: Yeni Zelanda unutulmadı

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 50’ye yükseldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan insanların 2’sinin durumu kritik olmak üzere 36’sının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, önceki gün Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü vesilesiyle Avusturya’dan Yunanistan’a, ABD’den Londra’ya dört bir tarafta “Irkçılığa Başkaldır” yürüyüşleri düzenlendi. Yürüyüşlerde Yeni Zelanda’daki saldırılarda yaşamını yitirenler de unutulmadı.



Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırganın hazırladığı manifestoyu, saldırıdan önce e-postayla kendisine de gönderdiğini iddiasını doğruladı. Ardern, söz konusu mesajın e-posta yoluyla, iki camiye yönelik saldırıların başladığı andan dokuz dakika önce ofisine ulaştığını ancak mesajda saldırıların yeri ve zamanı hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığı için, önleyici tedbirler alamadıklarını ifade etti. Öte yandan saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazelerinin çarşamba gününe kadar yakınlarına teslim edileceği bildirildi.



Şüpheli paket alarmı



Yeni Zelanda’ya bağlı Güney Adası’nın ikinci büyük şehri Dunedin’de bulunan Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı. Havaalanına bomba uzmanı ekipler çağırıldı. Polis ve bomba imha ekipleri olay yerine sevk edildi.



Cami katliamının görüntüleri nedeniyle eleştirilen Facebook, ilk 24 saat içinde 1.5 videonun kaldırıldığını açıkladı. Katliamın canlı görüntülerinin yayılması dünya çapında tepki çekmişti. Facebook, videonun en çok şiddet içeren anlarının montajla çıkarıldığı versiyonlarının da kaldırılmakta olduğunu duyurdu. Saldırıyı düzenleyen Brenton Tarrant’ın caminin içinde yaşanan şiddet anlarını Facebook üzerinden canlı olarak yayınladığı ortaya çıkmış, görüntüler dünya çapında hızla yayılmıştı.



Türkiye’den heyetler gitti



CHP yetkilileri, katliamla ilgili taziye ve incelemelerde bulunmak için Yeni Zelanda’ya 3 kişilik heyet göndereceklerini açıkladı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, 19 saat 45 dakikalık yolculuğun ardından Christchurch kentine gitti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü. Yaralı Türk vatandaşlarının son durumu ve soruşturma hakkında detaylı bilgi alındı.

***

Irkçı, ayrımcı ve gerici politikalara öfke büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü vesilesiyle önceki gün, dünyanın pek çok yerinde Irkçılığa karşı yürüyüşler düzenlendi. Avusturya’nın Başkenti Viyana’da yaklaşık 20 bin kişi Avrupa’da yükselen aşırı sağcı, ırkçı ve gerici politikalara karşı yürüdü. Christchurch kentinde gerçekleşen saldırıları da unutmayan protestocular, yaşamını kaybedenleri andı. İngiltere’nin başkenti Londra’da 10 binlerce kişi ”Irkçılığa Karşı Dur” platformunun düzenlediği eyleme katıldı. Yunanistan’ın başkenti Atina’da da mülteci grupların da katılımıyla ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi. New York’ta ise yüzlerce kişi, Yeni Zelanda’daki saldırıda yaşamını yitirenleri andı. Trump’ın göçmen duvarı projesinin de eleştirildiği yürüyüşte “faşizmi durdur, Trump’ı durdur” sloganları atıldı.Almanya’da düzenlenen yürüyüşte ise aşırı sağ parti AfD protesto edildi.