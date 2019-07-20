Dorukhan Toköz’e bir talip daha çıktı

Beşiktaş’la geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla önce ilk 11’in değişilmez ismi olan, ardından A Milli Takım’a kadar yükselen Dorukhan Toköz, transfer döneminin ön plana çıkan ismi olmaya devam ediyor.

Udinese ve Lazio’nun girişimlerde bulunduğu 23 yaşındaki oyuncuya son olarak Roma’nın talip olduğu ortaya çıktı.

Cengiz Ünder’in formasını giydiği İtalyan kulübünün, menajerler aracılığıyla Siyah- Beyazlılar’la pazarlıklara başladığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ 10 MİLYON AVRO İSTİYOR

Genç oyuncu için sadece Udinese’den 6 milyon avroluk sözlü teklif alan ancak 10 milyon avro isteyen Beşiktaş’ın, bonservis taleplerinin karşılanması halinde satışa onay verebileceği belirtildi.

Beşiktaş’la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dorukhan Toköz’ün, ilk etapta kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Başarılı oyuncunun, en az 1 sezon daha Beşiktaş’ta kalıp istikrarını sürdürmesinin ardından transfer olmayı düşündüğü ifade edildi.