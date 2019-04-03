‘Dosya kaçıranlar var’

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. İmamoğlu, Ankara’ya hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunarak itiraz süreci, Anadolu Ajansı’nın (AA) tavrı ve gündemdeki diğer başlıkları değerlendirdi.



İmamoğlu, Ankara ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. AA’nın seçim gecesi veri akışını durdurmasına tepki gösteren İmamoğlu, şöyle konuştu: “Benim cebimdeki paranın bir kısmı şu anda AA’nın Genel Müdürü’nün cebinde. Hepimizin vergisiyle AA görev yapıyor ve Türkiye’nin haber alma kaynağı durumunda ama vazifesini yerine getirmiyor.



Genel Müdürü derhal istifa etsin, siyaset yapsın. YSK ‘hiçbir bilgimiz yok’ diyor, o zaman AA’nın tek kaynağı kalıyor; AK Parti’nin sandıktaki görevlileri. Değiştirsin adını, ‘AK Parti Ajansı’ desin adına. AA’yı yok sayıyorum, ismini de değiştirsin. Benim de paramı alıp cebine koymasın. Nasıl siyasi cümleler ettiğini biliyorum. Bir genel müdür. Gitsin siyaset yapsın ya, belki vekil olur belki muhtar olur.”



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AKP’li Aday Binali Yıldırım’ın tavrını ve sokaklara AKP tarafında astırılan “Teşekkürler İstanbul” afişlerini de eleştiren İmamoğlu, “Sayın Yıldırım’a da şu an itibarıyla vicdanen güvenim kalmamıştır. Hala afişler asıyor, sandıklarla ilgili sosyal medya duyuruları yazıyorsa çok yazık, günah. Devletin bakanlığını yaptınız yıllarca, TBMM başkanlığı, Başbakanlık yaptınız daha ne olsun allah aşkına. Bundan daha evla ne olabilir çıkıp tebrik etmediniz?” ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dair kendilerine çok sayıda ihbar geldiğini de kaydeden İmamoğlu, “Büyükşehir Belediyesi’nden şu 2 günde bir sürü ihbar alıyoruz. Dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar… Ne oluyor kardeşim? Ben gidip tedbir almak istiyorum, İstanbullunun 1 kuruşunun bile hesabını soracağım. Bunların ihbarı var, kanıt olursa paylaşırım” dedi.



Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) internet sitesinden yapılan açıklamada CHP’nin “Büyükşehir Belediyesinden dosya kaçırıldığı” yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu iddia edildi.

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İmamoğlu ve Yavaş CHP Genel Merkezi’nde

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nin ona ermesinden sonra İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi’nde partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

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Anıtkabir ziyareti Milli Savunma Bakanlığı’nı rahatsız etti

Milli Savunma Bakanlığı, YSK’nın resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir’i ziyaretiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Anıtkabir’de düzenlenen bütün törenler ‘Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine’ uygun olarak icra edilmektedir. Bugün Anıtkabir’de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir.” Savunma Bakanlığının iddia edilen usulsüzlüğünün ise ne olduğuna yer verilmemesi dikkat çekti.