Dosya takibi için gittiği adliyede gözaltına alındı: “Adaleti Saray’ın emrine vermişler”

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı suç duyurusuyla ilgili gittiği adliyede gözaltına alınmasını anlattı. Olayı anlatan Aydoğan, “Adaleti Saray’ın emrine vermişler” dedi.

AİHM’den gelen yazıda Sulh Ceza Mahkemesi’nin bir kararının kendilerine tebliğ edilmediğini içerdiğini söyleyen Aydoğan, “Savcılık ön büroya dilekçeyle başvurdum ve beni özel soruşturma savcılığına yönlendirdiler. Dosyada Recep Tayyip Erdoğan ismini görünce herkes şaşkına dönüyor. Dosyayı getireceklerini sistemden göremediklerini söylediler. Ben dilekçeyi yazdım özel soruşturma savcılarına gittim ve hepsi imzalamaktan kaçındılar” dedi.

Son olarak nöbetçi özel soruşturma savcısına başvurduğunu aktaran Aydoğan, “Savcıyı beklerken iki tane sivil polis Başsavcılığın emriyle yanıma geldi ve beni gözaltına aldı. Hukuk sadece Saray’ın emrinde olan bir meta haline gelmiş. Artık savcılar bir konu hakkında cevap vermeye ve imza atmaya korkuyorlar. Ülke birilerinin tekelinde devam ediyor” diye konuştu.

“ADALETİ SARAY’IN EMRİNE VERMİŞLER”

Aydoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben o an anladım özgürlüğün ne kadar önemli bir şey olduğunu. Kendi iradesi olmadığı için birilerine, kendi üst savcılarına, onlar da başka üstlere soruyor. Neden; çünkü iradelerini Saray’ın emrine vermişler.”

“Sadece dosyada taraf olduğum bir dosyada bir evrak istedim, bunu vermediler” diyerek açıklamalarına devam eden Aydoğan, “Ülkeyi bu hale getirdiler. Adaleti, Saray’ın emrine verdiler ve en sonunda geldiğimiz nokta Anayasa Mahkemesi suç duyurumuzdaki, Erdoğan’ın, “hain”, “vandal”, “barbar”, “ayyaş”, “kemirgen dış mihrakların ajanı” gibi söylemlerin hepsini ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verdi. Ama benim hakkımda, 2016 yılında attığım bir tweet yüzünden Ankara 1 Sulh Ceza Hakimliği “terör ve terörü övmekten”, “devletin varlığı ve bütünlüğünü tehdit etmekten”, “toplumu ayrıştırmaktan” dava açtı ve Twitter hesabım kapatıldı.”

“ADALET BİNALARI NOTERE DÖNÜŞMÜŞ”

Aydoğan, konuşmasını şöyle noktaladı: “Adalet binaları notere dönmüş. Adaleti Saray’ın boyunduruğundan kurtarmadıkça kimseye rahat yok, bunu herkes bilsin. Ama hiç umudumu kaybetmedim. Bu korku günleri de geçecek, bu inanıyorum.”

Erdoğan’ın Gezi Direnişi’ne katılanlara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle AİHM’e başvuran Aydoğan, başvurunun akıbetini öğrenmek için gittiği adliyede önceki gün gözaltına alınmıştı.