Döviz gübreyi vurdu ‘gıda krizi çıkabilir’

Gübre ve gübre hammaddesinin ithalata bağımlı olmasıyla nedeniyle döviz kurunda yaşanan yüksek artış, çiftçinin gübre kullanımını büyük oranda azalttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, çiftçi 2018 yılında, bir önceki yıla göre bir milyon ton daha az gübre kullandı.



FİYATLAR YÜZDE YÜZ ARTTI



Çiftçinin gübre kullanım oranında yaşanan büyük düşüşü BirGün’e değerlendiren CHP Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Gübre fiyatları son bir yılda yüzde 100’e yakın arttı. Bu artış dövizden kaynaklanıyor. Çok sayıda bayi satış yapamadığı için vadeli satışları durdurdu. Çiftçi de ürettiğinden kazanamadığı için gübre borçlarını ödeyemiyor. Gübre bayileri alacaklarını tahsil edemiyor. Tam bir kısırdöngü” diye konuştu.



BUĞDAYDA ETKİSİNİ GÖSTERECEK



Bu durumun tarımsal üretime büyük darbe vuracağını ifade eden Sarıbal, “Gübre fiyatlarındaki aşırı yükseliş yüzünden çiftçi bu yıl gübre alamaz oldu. Alan da yeterli miktarda alamadı. Bu durum tarımsal üretimimizi bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da olumsuz etkileyecek. Özellikle buğday gibi ürünlerde etkisini gösterecek. Havalar iyi giderse ne güzel ama iklim şartlarındaki en ufak olumsuzluk verimde büyük kayıplara neden olacak” dedi.

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Bu yıl tahıl ve sebzede yaşanan üretim kaybına dikkati çeken Sarıbal, ithalata dayalı tarım politikası nedeniyle yaşanan sorunların ülkeyi “gıda krizine” götürecek kadar ciddi olduğunun altını çizdi.